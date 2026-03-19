Confapi Industria: “Geopolitica instabile e incerta, ma l’export non deve far paura”

L’export non deve far paura anche se la situazione geopolitica contingente parla di instabilità e incertezze. Per fare luce sul tema dell’internazionalizzazione e delle esportazioni Confapi Industria Piacenza ha ospitato una tappa del roadshow nazionale di Simest e Sace, le due agenzie di Cassa Depositi e Prestiti dello Stato. Anticipato dall’introduzione del direttore dell’associazione Andrea Paparo, l’incontro ha visto intervenire la senior specialist relazioni esterne di Simest Federica Ingrosso e la senior relationship manager sales pmi di Sace Elisa Lodi.

«In un momento come quello attuale, con alcune aree del mondo sicuramente off limits e un’instabilità globale, ricordiamoci che ci sono 195 paesi nel mondo e altrettanti mercati – fa presente Paparo – quindi il consiglio è quello di valutare anche altre realtà a cui finora non si era mai pensato. La tappa piacentina del roadshow nazionale di Simest e Sace ospitata da noi è sicuramente un appuntamento prezioso per le piccole e medie imprese che vogliano guardare commercialmente all’estero. A questo si aggiunge l’istituzione di un servizio di internazionalizzazione con degli export manager. Certo è un momento di difficoltà, ma noi invitiamo le aziende a guardare comunque ai mercati esteri, anche il mercato interno è in contrazione ormai da tempo».

Spazio poi agli interventi: «Incontri come questi sono fondamentali per le imprese, per far conoscere loro le opportunità che Sace offre – sottolinea Lodi – è chiaro che le imprese che esportano si trovano di fronte a scenari anche imprevedibili come mutamenti repentini dei rischi politici o rischi di insolvenze da parte dei debitori esteri, quindi diventa fondamentale anzitutto utilizzare gli strumenti appropriati come le coperture assicurative sul rischio del credito e anche sui rischi politici. Ed è sostanziale che le aziende conoscano queste opportunità e questi strumenti».

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