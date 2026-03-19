Settore idrico, Iren: “A Piacenza investimenti per oltre 227 milioni”. Giornata mondiale dell’acqua, evento il 21 marzo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, Iren organizza a Piacenza un’iniziativa rivolta alla cittadinanza, per promuovere la conoscenza e l’utilizzo consapevole della risorsa idrica, coinvolgendo in particolare famiglie e bambini in un’esperienza di sensibilizzazione e partecipazione.

L’appuntamento è fissato per il 21 marzo, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso il distributore d’acqua di via Radini Tedeschi, dove sarà allestito uno spazio dedicato con attività a tema, con l’obiettivo di valorizzare l’acqua di rete come risorsa sicura, sostenibile e di qualità.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto promosso dalle Pubbliche Amministrazioni insieme al Gruppo Iren, per incentivare l’utilizzo dell’acqua di rete attraverso una presenza sempre più capillare di distributori pubblici: sono infatti 30 ad oggi gli impianti attivi a Piacenza e provincia. L’acqua erogata proviene da sorgenti o falde profonde protette, è sottoposta a controlli costanti ed è disponibile gratuitamente.

Nel corso della mattinata saranno proposte attività laboratoriali e giochi a squadre pensati per i più piccoli e per le famiglie. Attraverso esperienze interattive, i partecipanti potranno approfondire le proprietà dell’acqua, comprenderne il valore e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza di un consumo responsabile, con particolare attenzione al risparmio e alla tutela della risorsa.

Il settore idrico costituisce per Iren un asset strategico verso il quale sono stati destinati ingenti investimenti negli ultimi anni e su cui si concentreranno le azioni di crescita e sviluppo previste dal piano industriale 2030. A Piacenza e provincia il Gruppo Iren prevede di investire entro il 2030 oltre 227 milioni di euro in ambito idrico, in particolare nei settori reti e impianti acquedotto, fognatura e depurazione.

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