Confcooperative, 500 mila euro per le start-up di giovani cooperatori

Confcooperative Piacenza mette a disposizione la propria struttura e la propria consulenza a chi volesse far nascere nuova cooperazione. “Ciò anche per invogliare a partecipare al bando nazionale – commenta il presidente Daniel Negri -, dotato di un plafond di mezzo milione di euro, messo a disposizione da Fondosviluppo, il fondo mutualistico di Confcooperative, per sostenere, con un percorso di avvio e formazione manageriale, le start-up cooperative costituite in prevalenza da giovani under 35.”

Il bando, ribattezzato “Creare.coop”, è promosso a livello nazionale in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confcooperative. È una bella occasione che potrebbe permettere a giovani in possesso di una buona idea e che volessero intraprendere, di far nascere un’attività capace di unire un percorso di successo a quei valori di mutualità, condivisione e sostenibilità di cui la nostra società tanto abbisogna. Infatti, secondo i dettami dell’economia sociale, che coniuga sviluppo e inclusione, la formula offerta dall’impresa cooperativa riscuote un crescente interesse nei ragazzi, grazie alla possibilità di esprimere la propria creatività imprenditoriale in maniera partecipata e solidale.

Sono due le modalità di intervento previste nel bando da Fondosviluppo. La prima riguarda il supporto alla fase di start-up tramite un contributo di 5 mila euro per i costi di costituzione e avvio dell’impresa, insieme al rimborso dei costi dei servizi resi dai centri servizi delle Confcooperative territoriali e dei costi di accompagnamento e consulenza per tre anni (con un limite di 3mila euro all’anno). Inoltre, sarà sviluppata un’attività di formazione curata da Confcooperative nazionale e rivolta a tutte le cooperative selezionate con la partecipazione ad una community nazionale per promuovere lo scambio di buone pratiche. La seconda modalità di intervento prevista dal bando Creare.coop riguarda interventi di natura finanziaria con finanziamenti agevolati.