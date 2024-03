“Martedì della salute”, focus sulle patologie respiratorie legate all’inquinamento

Sarà un tema particolarmente attuale, quello al centro del prossimo appuntamento con i “Martedì della salute”: nel pomeriggio del 12 marzo, presso l’Emporio Solidale, il dottor Cosimo Franco, direttore dell’Unità operativa di Pneumologia, interverrà sulle patologie respiratorie correlate all’inquinamento atmosferico, approfondendo gli effetti nocivi e l’incremento dei rischi legati alla scarsa qualità dell’aria.

L’incontro, come avviene per tutti quelli della rassegna promossa dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza in collaborazione con l’Azienda Usl, è dedicato agli over 65 residenti in città. La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative si richiede la prenotazione allo 0523-492724, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; le adesioni si raccoglieranno a partire da mercoledì 6 marzo.