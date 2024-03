Volontariato in Onda, Carli di Fabbrica e Nuvole “Attenti ai bisogni dei cittadini, corsi d’italiano per non lasciare indietro nessuno” – AUDIO

Volontariato in Onda, il Presidente dell’Associazione Fabbrica e Nuvole Bernardo Carli, che opera a Piacenza nel quartiere Roma è stato ospite del programma realizzato da Radio Sound in collaborazione con Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Nata nel 2017 come luogo di aggregazione e promozione culturale, Fabbrica e Nuvole è stata fondata da Bernardo Carli e dai volontari della “Fabbrica dei Grilli”. L’associazione si occupa di coesione e inclusione sociale, portando avanti vari progetti sia per Bambini, Ragazzi e Adulti.

Siamo un’organizzazione di volontariato – spiega Bernardo Carli – che ha iniziato sul doposcuola dei bimbi stranieri. Noi siamo collocati nel quartiere Roma con oltre 20 volontari e un numero più consistente di tesserati e attualmente seguiamo un centinaio di persone sui diversi progetti.

Qual è l’obiettivo

L’intenzione è di creare un welfare comunitario articolato e alternativo che offra servizi sempre più specifici alla cittadinanza, capace inoltre di intercettare le richieste sommerse della comunità. Tutte le attività sono gratuite.

Quali sono i progetti in corso?

Noi, stando sulla strada, partiamo dal principio che l’ascolto delle persone ci fa il quadro della situazione in cui emergono bisogni e a questi diamo delle risposte. Cosa dignifica? Che dobbiamo stare molto dietro all’evoluzione dei bisogni. Attualmente abbiamo in corso corsi di lingua e cultura italiana che assorbono molti volontari. Sono corsi a ciclo continuo, stile autobus, quindi è possibile salire e scendere. Non lasciamo gente a piedi le persone che hanno bisogno di imparare a parlare l’italiano. Poi, tra le varie attività, abbiamo la storica attività della libreria dove raccogliamo e diamo testi, e poi ora abbiamo ripreso le attività di doposcuola però rivolte ai bambini piccoli, in collaborazione con le scuole.

Volontariato in Onda, Bernardo Carli di Fabbrica e Nuvole – AUDIO intervista

“Fabbrica e nuvole” si trova a Piacenza in via Roma n, 163 e le varie attività vengono svolte in tre spazi diversi:

al n. 163 c’è la Scuola azzurra con laboratori, eventi culturali, incontri.

al n. 173 c’è la Libreria di Book crossing per scambio libri.

al n. 177 c’è lo Spazio 177 con la libreria per Bambini e i progetti di incremento competenze per Adulti con corsi di Italiano, Inglese e Informatica.

Informazioni

Tel. 3351335661, email: fabbricaenuvole@gmail.com.

Giovedì con fantasia

Storie, racconti, cose straordinarie e buffe per bambine e bambini dai 2 agli 8 anni. Alla biblioteca dei Piccoli Spazio 177, via Roma n. 177, Piacenza.