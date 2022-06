Imu, entro giovedì 16 giugno versamento dell’acconto 2022: Confedilizia e Banca di Piacenza insieme per informare i cittadini

In vista della scadenza di giovedì 16 giugno p.v., ultimo giorno per effettuare il pagamento dell’acconto dell’Imu dovuta per il 2022, la Confedilizia di Piacenza, in collaborazione con la Banca di Piacenza (che, oltre ad aver pubblicato l’apposita informativa sul proprio sito, www.bancadipiacenza.it, mette a disposizione i propri sportelli per i pagamenti), diffonde una specifica guida con tutte le istruzioni sul tributo (base imponibile, aliquote, come e quando si paga, ecc..) e un prospetto con le principali aliquote fissate dal Comune di Piacenza.

Confedilizia e Banca di Piacenza segnalano che, data la modifica della normativa relativa all’esenzione Imu per l’abitazione principale disposta con l’art. 5-decies, d.l. n. 146/2021, come convertito in legge, “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”. A seguito di tale novella, quindi, i contribuenti interessati dovranno scegliere l’immobile da considerare abitazione principale e, in base a questa loro scelta, procedere al versamento dell’Imu per l’immobile escluso, ricordandosi poi di comunicare con la “dichiarazione Imu” tale scelta a entrambi i Comuni interessati entro il 30 giugno 2023.

Si ricorda, inoltre, che coloro che hanno usufruito del rimborso/esenzione del versamento Imu per l’anno 2021 in quanto i loro immobili sono stati soggetti al “blocco sfratti” (alla presenza di tutte le condizioni previste), dovranno invece presentare la dichiarazione Imu entro il prossimo 30 giugno.

Presso la sede della Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio 27-29 – Piazzetta della Prefettura, tel. 0523.327273. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it) è istituito un apposito servizio di assistenza e consulenza per il pagamento del tributo. In particolare, gli uffici dell’Associazione forniranno informazioni sulle aliquote e le detrazioni dei vari Comuni, effettueranno il calcolo delle imposte dovute e daranno supporto nella compilazione dei modelli di versamento e delle dichiarazioni Imu.