Conferenza informativa Scientifico – Sociologica organizzata dalle associazioni di promozione sociale, Oltre Itaca e Spazio Tesla a Piacenza sabato 23 marzo 2024 – AUDIO

Conferenza informativa Scientifico – Sociologica organizzata dalle associazioni di promozione sociale, Oltre Itaca e Spazio Tesla, sostenute dalle realtà Piacentine del coordinamento, si svolge a Piacenza sabato 23 marzo 2024 dalle 9 alle 13.00 presso l’auditorium parrocchiale San Giuseppe Operaio – in via Arata angolo via Ottolenghi.

Conferenza informativa Scientifico – Sociologica i temi

“I temi che tratteremo nell’incontro sono importanti – anticipa Alberto Negri Presidente di Spazio Tesla – oggi sotto gli occhi di tutti anzi sopra le teste di tutti visto che quelle che a volte vengono chiamate impropriamente scie chimiche vedremo che cosa sono in realtàò nel corso della conferenza in base a quello che ci diranno i due relatori”.

Audio intervista Presidente Spazio Tesla Alberto Negri

Conferenza informativa Scientifico – Sociologica i relatori

“I due relatori sono il Biologo Giorgio Pattera e il già Maresciallo dell’Aeronautica Militare Domenico Azzoni – anticipa Alberto Negri – si tratta di due esperti uno in campo meteorologico e uno in campo biologico”.

Conferenza informativa Scientifico – Sociologica l’incontro

“Si comincia alle 9 e si va avanti fino alle 13 – ancora Negri – non si tratta di una lectio magistralis ma essendo un argomento complesso, sarà diviso in due tronconi ma lo realizzeremo tutto in una mattinata. Accoglieremo le persone che vorranno avvicinarsi ad uno degli argomenti che è al centro dell’attenzione anche recentemente anche visiva sopra le nostre teste, ci sara anche un momento di pausa di riflessione ma anche di domande da parte del pubblico ecco perchè la corposità delle quattro ore”.

Conferenza informativa Scientifico – Sociologica la consapevolezza

“Dobbiamo portare consapevolezza – dice Alberto Negri – ma anche un innalzamento del livello coscienziale delle persone, oggi si fa presto a parlare di cambiamento climatico, global warming, dobbiamo pero ricordare che la terra nelle diverse ere ha sempre fatto dei cambiamenti a livello sinusoidale ci sono state piccole ere glaciali o surriscaldamenti, è importante capire meglio e dare un’informazione corretta a tutti coloro che si stanno sempre più interessando a questo tema”.

Informazioni

Appuntamento a Sabato 23 Marzo dalle 9 alle 13.00 presso l’auditorium parrocchiale San Giuseppe Operaio – in via Arata angolo via Ottolenghi. Per info: info@spaziotesla.it e oltreitaca@gmail.com