Confesercenti, nuova sede a Bobbio: “Vicini alla montagna, troppo spesso dimenticata” – AUDIO

“Con grande orgoglio (pur nelle difficoltà, dubbi, perplessità legate al presente momento storico) abbiamo compiuto un passo importante per il nostro territorio. L’inaugurazione della nostra sede mandamentale di Bobbio, in piena Valtrebbia”. Con queste parole Confesercenti annuncia l’apertura di una nuova sede nel capoluogo della Valtrebbia.

“Lo vediamo come un segnale per iniziare a portare a termine quanto ci eravamo ripromessi in sede di Assemblea Elettiva 2021: essere realmente vicini alle imprese. Cerchiamo di andare da loro, sul territorio, ascoltandoli, supportandoli e sostenendoli. Anche un primo tassello per festeggiare il cinquantesimo della nostra presenza sul territorio piacentino. E’ una sfida ma ce la sentiamo dentro”, commenta l’associazione.

Confesercenti Piacenza ha sempre prestato grande attenzione alle piccole e micro imprese del territorio in particolare dei settori commercio, turismo e artigianato di servizio. Avendo un riguardo ancora più accentuato verso i cosiddetti territori interni, la collina e la montagna.

“Noi abbiamo già un’altra sede a Castel San Giovanni. E’ un qualcosa di concreto, avvicinarci alle imprese della montagna, ma anche simbolico perché in qualche modo vogliamo andare controcorrente: visto che la montagna troppo spesso è dimenticata, noi vogliamo andare verso la montagna, questo territorio così importante per tutti”, commenta Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti.

“Noi andiamo a Bobbio in punta di piedi, ma portando quello che è il nostro trascorso: l’esperienza, le conoscenze, il know how, la passione e il rispetto per le persone che ancora oggi riescono a sopravvivere in un territorio che oggi da meno possibilità. Un grande impegno: vogliamo creare in questi territori condizioni migliori a livello di fiscalità e burocrazia perché crediamo che solo così si possano dare opportunità a questi territori”.