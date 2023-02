“Piacenza per gli anziani”: grazie a Fondazione e Credit Agricole salgono a 36 i posti letto per chi non è autosufficiente – AUDIO

Piacenza per gli anziani è il nuovo protocollo, firmato nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che rinnova e amplia il “Progetto Piacenza”: viene così potenziato l’intervento che offre la possibilità di inserire nelle case di riposo, con retta agevolata, le persone della terza età non autosufficienti che sono in lista d’attesa per un regolare posto convenzionato. Grazie all’adesione di nuove realtà, che vanno a sommarsi alle strutture aderenti fin dall’avvio del progetto originario, nel 2015, cresce da 28 a 36 il numero dei posti letto a disposizione per gli anziani del territorio.

L’incontro per la firma del protocollo, che ha una durata triennale e un impegno di risorse pari a oltre 590.000 euro, vede protagonisti Fondazione e Crédit Agricole Italia, che sostengono il protocollo, la Consulta diocesana delle Opere socio assistenziali di Piacenza e Bobbio, i Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda (in qualità di capofila, rispettivamente, dei Distretti socio-sanitari di Città di Piacenza, Levante e Ponente) nonché, come “nuove entrate”, Cra Azienda Speciale del comune di Vernasca, Pio Istituto Archieri Moruzzi Boriani Rapuzzi ETS di Monticelli e Cra Gardenia e Melograno – Pro.ges di Borgonovo.

«Negli ultimi anni pandemia e aumento delle utenze energetiche hanno acuito i bisogni delle famiglie e degli anziani a cui il progetto è rivolto – sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, abbiamo ritenuto perciò opportuno non solo portarlo avanti, ma anche potenziarlo, con l’intento di garantire a un numero maggiore di soggetti fragili la possibilità di accedere alle Case per Anziani a costi calmierati. È un intervento in piena coerenza con le linee strategiche del nostro ente definite all’interno del Consiglio Generale, che al crescente fabbisogno socio sanitario rispondono con un impegno altrettanto importante: nonostante la minore disponibilità di risorse complessive rispetto allo scorso anno, il settore Welfare è l’unico che amplia la propria capacità di intervento».

«Questa iniziativa arricchisce il piano di interventi che vedono Crédit Agricole Italia al fianco della Fondazione – dichiara Giacomo Ferrini, Direttore Regionale Piacenza Lombardia Sud di Crédit Agricole Italia –. Siamo lieti di contribuire a una misura volta a migliorare la qualità della vita degli anziani e, con essi, delle loro famiglie. Il nostro impegno va nella direzione del sostegno concreto al tessuto economico e sociale del territorio».

I trentasei posti letto saranno ripartiti fra le strutture aderenti e i relativi distretti socio-sanitari. Diciotto posti sono destinati al Distretto Città di Piacenza, di cui dieci messi a disposizione dalla Fondazione Pia Casa per Anziani Maruffi e otto dalla Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini Onlus. Dei nove posti destinati al Distretto di Ponente, quattro saranno presso la Pia Casa Mons. Castagnetti Onlus e altrettanti presso la Casa di Riposo Gasparini, cui si aggiunge un altro posto dalle CRA Gardenia e Melograno. Al Distretto di Levante sono infine destinati nove posti, ripartiti in parti uguali tra Casa di Riposo Ceresa di San Giorgio, Pio Istituto Archieri Moruzzi Boriani Rapuzzi di Monticelli e Cra Azienda Speciale del Comune di Vernasca.

Invariate le modalità d’accesso, che saranno gestite dai Servizi Assistenza Anziani distrettuali, tenendo conto dell’ordine in lista d’attesa e di particolari emergenze sociali ed economiche. Una volta assegnata alla struttura, la persona anziana può rimanervi fino a quando non gli venga proposto un posto convenzionato, o comunque per un massimo di sei mesi.

L’impegno previsto dal Protocollo si concretizza in un contributo di 15 euro per ogni giorno di permanenza in struttura di ciascuno dei soggetti ammessi. La retta a carico degli utenti sarà infine determinata scalando un ulteriore contributo di 3 euro, quale sconto applicato dalla struttura.