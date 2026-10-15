Confesercenti, dalle piazze nascono nuovi progetti per le imprese: “Il nostro territorio ha voglia di fare, noi ci siamo”

Dopo il successo della raccolta firme, Confesercenti Piacenza guarda già avanti. Nuove collaborazioni, professionisti e imprenditori al lavoro per un progetto costruito sulle esigenze del territorio. Bragalini e Samuelli: “La differenza sta nel trasformare gli incontri in opportunità concrete”.

Commercio di vicinato, raccolte 56.611 firme a livello nazionale

Le 56.611 firme raccolte a livello nazionale per la tutela e la valorizzazione del commercio di vicinato, consegnate a Roma al sottosegretario Paolo Barelli, segnano un risultato importante per Confesercenti, che ha visto anche la conferma all’unanimità di Nico Gronchi alla Presidenza nazionale.

Ma a Piacenza questo traguardo ha già aperto una nuova strada.

Confesercenti Piacenza ha raggiunto il proprio obiettivo scendendo direttamente tra le persone: nelle piazze, nei mercati, nei negozi. E proprio da questi incontri sono nate nuove idee, collaborazioni e prospettive che oggi stanno prendendo forma.

Nadia Bragalini: “Al lavoro per un nuovo progetto costruito sulle esigenze del territorio”

“La soddisfazione più grande non è soltanto aver raggiunto l’obiettivo”, sottolinea la presidente Nadia Bragalini. “È aver incontrato persone che hanno voglia di fare, imprenditori pronti a condividere idee e professionisti disponibili a mettere le proprie competenze al servizio del territorio. Da questi incontri sono nate sinergie importanti e oggi siamo già al lavoro per un nuovo progetto, cucito sulle reali esigenze della nostra comunità. È un motivo di grande orgoglio per Confesercenti Piacenza”.

Un progetto che nasce dal territorio e vuole tornare al territorio, coinvolgendo attività, professionisti e nuove generazioni. Non un’iniziativa calata dall’alto, ma un percorso costruito insieme a chi vive ogni giorno la realtà economica e sociale piacentina.

Nuove collaborazioni tra imprenditori, professionisti e giovani

La porta è aperta a tutti gli imprenditori che hanno voglia di mettersi in gioco, non soltanto per la propria attività, ma anche per contribuire alla crescita dell’intera comunità.

È questa la differenza su cui Confesercenti Piacenza vuole investire: creare connessioni, far incontrare competenze e trasformare le idee in progetti condivisi.

Impresa Donna, nuovo spazio alle imprenditrici piacentine

Un ruolo importante sarà svolto anche dal rinnovato gruppo Impresa Donna, fortemente voluto dalla presidente Bragalini, per dare nuovo spazio alle energie e alle capacità delle imprenditrici piacentine.

Agevolazioni fiscali, finanziamenti e servizi per le imprese

Accanto alla progettualità resta il lavoro quotidiano dell’associazione. Agevolazioni fiscali, accompagnamento nell’apertura di nuove attività, ricerca di finanziamenti su misura, accesso ai bandi e servizi dedicati: strumenti concreti per sostenere chi fa impresa e chi vuole iniziare.

Fabrizio Samuelli: “Trasformare le idee nate nelle piazze in opportunità reali”

“Il nostro lavoro non si esaurisce con un’iniziativa o con un risultato raggiunto”, evidenzia il direttore Fabrizio Samuelli. “Stiamo costruendo collaborazioni importanti, mettendo in rete professionalità e competenze diverse. Vogliamo che le idee nate nelle piazze trovino continuità attraverso progetti e servizi capaci di generare opportunità reali. E vogliamo accompagnare anche i giovani che scelgono di investire nel commercio, portando innovazione e nuove prospettive”.

Il futuro del commercio di vicinato a Piacenza

Il commercio di vicinato non deve essere soltanto difeso: deve essere messo nelle condizioni di evolvere, accogliere nuove idee e diventare protagonista del futuro delle nostre città e dei nostri paesi.

Confesercenti Piacenza ha scelto di partire dalle persone, perché le opportunità più importanti spesso nascono proprio da un incontro, da un confronto, da qualcuno che decide di condividere un’idea.

La raccolta firme ha dimostrato cosa può fare una squadra unita. Il prossimo passo è trasformare quella partecipazione in qualcosa che resti nel tempo.

“Non chiediamo agli imprenditori soltanto di aderire a un’associazione. Li invitiamo a costruire qualcosa insieme a noi. Per le loro imprese, per i giovani e per il futuro di tutta la comunità piacentina”.