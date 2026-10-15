Orienteering tra le mura, a spasso nel tempo e nella città 2026: un’esperienza motoria tra storia, sostenibilità e benessere

“A spasso nel tempo e nella città” pone al centro della formazione l’interdisciplinarietà tra le materie di area storico artistica e le scienze motorie: un compito di realtà che dovrebbe interessare alunni e studenti verso la conoscenza della propria città e della propria storia attraverso un’attività sportiva, ovvero la corsa di orientamento.

Piacenza durante l’età longobarda ha vissuto un periodo di prosperità testimoniato anche dalla presenza di una Zecca, attiva nella nostra città, che produceva monete d’oro. Il percorso di orientamento storico (edizione 2026) partirà proprio dalla osservazione e analisi dei due reperti numismatici conservati al Museo Archeologico di Palazzo Farnese, i Tremisse d’oro, per proseguire l’indagine sul terreno urbano alla ricerca di tracce longobarde in città, guidati dalla mappa e dalle “lanterne” predisposte dagli esperti di Orienteering di OTP GEA.

Il programma prevede

Ritrovo ore 8:45 a PALAZZO FARNESE – Registrazione Iscritti, registrazione dei team scolastici e distribuzione materiale.

– Registrazione Iscritti, registrazione dei team scolastici e distribuzione materiale. Ore 9.00

descrizione della disciplina sportiva dell’orienteering,

indicazioni per una corretta lettura di una mappa da orienteering,

orientamento con o senza bussola,

Suggerimenti per vivere al meglio l’esperienza motorio-culturale nella nostra città

“A SPASSO NEL TEMPO E NELLA CITTÀ;

Ore 10: Museo Archeologico di Palazzo Farnese.

Museo Archeologico di Palazzo Farnese. Ore 10:15: consegna delle mappe e partenza a tempo distanziato delle squadre

consegna delle mappe e partenza a tempo distanziato delle squadre Ore 12:00 rientro dei team scolastici a Palazzo Farnese : riflessioni didattiche sulla esperienzaformativa.

: riflessioni didattiche sulla esperienzaformativa. Ore 12:45 consegna del materiale per le proposte didattiche.

Partecipazione

La partecipazione è in team composte da min. 3 ad un massimo di 4 Docenti .

. Ogni squadra potrà essere composta da:

Docente area linguistico-espressiva-artistico-motoria

Docente area storico-geografica-letteraria

Docente area matematico-scientifico-tecnologica

Ogni Istituto/Scuola/Plesso può partecipare con più team,

La formazione dei team vuole avere lo scopo di favorire team building e team working per “lavorare insieme” in cooperazione all’interno del contesto formativo per il raggiungimento dell’obiettivo.

Al termine del corso di formazione sarà consegnata a tutti i partecipanti una cartelletta contenente le altre mappe di orienteering storico oggetto dei precedenti corsi di formazione svolti negli anni 2025 e 2024, realizzati sempre grazie alla collaborazione e alla sinergia fra Ufficio scolastico di Educazione Fisica e OTPGEA, nonché al supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza.

Si completerà così un percorso laboratoriale collegato alla storia locale, da proporre a tutti gli ordini di scuola:

storia antica (Piacenza Romana)

storia medioevale (I Longobardi a Piacenza)

storia moderna (I Farnese e le mura farnesiane)

storia contemporanea (Il Risorgimento piacentino)

Con qualche ambizione filosofica, nel volantino di sintesi, si è tentato di convergere il pensiero cartesiano con quello di Gassendi, sottolineando l’importanza e la possibile unione tra lo studio e il movimento, lo sport e la cultura.