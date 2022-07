Confluenze e il territorio piacentino protagonisti ad Orvieto per l’assemblea di Cittaslow￼

Da “Fa’ la cosa giusta” all’Assemblea generale di Cittaslow il passo è stato breve e compiuto nel segno della… lentezza. Al salone milanese di fine aprile, dedicato a biologico, km0 e mobilità sostenibile, il progetto Confluenze ha potuto raccontare il festival biennale che, rivolto a un turismo consapevole e rispettoso, promuove il territorio della Val Tidone e della Val Luretta. Nel corso dell’evento, l’incontro con Pier Giorgio Oliveti segretario generale di Cittaslow International, che ha particolarmente apprezzato il tema dell’edizione 2021 di Confluenze Festival, la lentezza, celebrata con l’installazione sul territorio piacentino di lumache giganti, con relativa mappa online e reinterpretate dall’artista Fabrizio Sclavi.

Le “cartoline d’artista” sono così ben presto diventate pannelli per l’allestimento di una mostra durante i due giorni di Assemblea Generale di Cittaslow (cittaslow.org), la rete delle città del buon vivere che unisce circa 90 centri in Italia e 300 nel mondo, in 32 Paesi, che si è tenuta ad Orvieto dal 10 al 12 giugno e che ha visto Confluenze tra gli ospiti. E così il progetto piacentino è stato preso come best practice, esempio da condividere e prendere come modello per il coinvolgimento e per la promozione. A rappresentare questa piacentinità erano i membri dell’associazione Casagrande e Infopoint Val Tidone e Val Luretta, anime insieme ad altre realtà, del progetto Confluenze.

“E’ stata una bella esperienza – ha commentato Sergio Bertaccini dell’Infopoint – e l’inizio di un dialogo sui temi che ci stanno a cuore: turismo lento e sostenibile come leva di promozione di territori e di sviluppo di comunità. Significativo è stato potersi confrontare con tanti attori, interpreti di queste tematiche e con oltre 100 sindaci che hanno partecipato all’evento sensibili a questi argomenti ed iniziative. Abbiamo trovato una realtà internazionale, strutturata e molto interessante con la quale probabilmente inizieranno dei progetti di importante e strategica collaborazione”.