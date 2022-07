“Weekend zaino in spalla”, il 16 e 17 luglio dal Passo Penice di Bobbio

Iniziano gli appuntamenti “Weekend zaino in spalla”, escursioni a piedi estive di più giorni che rientrano nel circuito “Val Tidone Lentamente”, organizzate dalla guida escursionistica ambientale AIGAE Giuseppe Noroni: il primo di questi, “Weekend itinerante nella riserva del Monte Alpe – Due giorni in natura tra cammini e notti in tenda”, si terrà sabato e domenica prossima e avrà come luogo di ritrovo e arrivo Passo Penice di Bobbio.

La due giorni escursionistica, ad anello e adatta a tutti, permetterà ai partecipanti di immergersi nella Riserva del Monte Alpe e di scoprire il territorio che si snoda tra l’alta Val Tidone e l’alta Val Trebbia, tra diversi comuni e le province di Piacenza e Pavia e prevede la notte in tenda, al chiarore delle stelle, ospiti dell’azienda agricola Sassi Neri di Pozzallo di Romagnese in provincia di Pavia.

Il ritrovo è previsto per sabato alle ore 9:15 e durante la prima giornata è programmata l’escursione nella Riserva del Monte Alpe, SIC (Sito di Importanza Comunitaria) sull’Appennino in Oltrepò Pavese a ridosso del Monte Penice: escursione di circa 12 chilometri, con un dislivello di circa 450 metri e di circa 6 ore al netto delle soste e delle pause che permetterà di visitare anche la sorgente del torrente Tidone.

Il secondo giorno prevede un’escursione di circa 9 chilometri con un dislivello di circa 450 metri di circa 6 ore al netto delle soste e delle pause. Rientro al luogo di partenza verso le ore 17, dopo aver percorso il crinale appenninico che divide la Val Tidone e la Val Trebbia e un tratto della Via degli Abati.

Un’esperienza che è connubio di storia, arte dei saperi del mondo tradizionale e scoperta del territorio: il tutto immersi nella natura più vera e pura e al riparo dalla calura estiva con la notte in tenda presso l’azienda agricola Sassi Neri che offre prodotti d’eccellenza come yogurt, formaggio di capra, ortaggi e ci fa vivere quelle emozioni che solo la vita in quota sa far provare.

Per tutti i dettagli e le informazioni di carattere tecnico e logistico, come ad esempio il pernotto, i pasti e il trasporto materiale, è necessario contattare la guida Giuseppe Noroni

La quota di partecipazione complessiva è di € 50 e di € 30 per i minori: l’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Venerdì 15 luglio e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti. Tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida escursionista ambientale AIGAE Giuseppe Noroni tramite i seguenti riferimenti: telefono 3297265227 oppure tramite email nomad.geography@gmail.com .

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu