Ospedale di Castel San Giovanni, Stragliati (Lega): “Ripristinare i venti posti in Riabilitazione ortopedica”

La giunta intervenga e ripristini i venti posti letto nel reparto di Riabilitazione ortopedica dell’ospedale di Castel San Giovanni (Piacenza).

In una interpellanza alla Regione, la consigliera Valentina Stragliati (Lega) ha chiesto di rendere operativo al 100% il reparto che era stato chiuso lo scorso anno a causa di lavori nel vicino reparto di Cardiologia. L’ospedale unico della Val Tidone “serve un territorio con 30mila abitanti ed è anche punto di riferimento dei comuni lombardi limitrofi. Da aprile 2021, scriveva la stampa, i 20 posti letto di ortopedia sarebbero stati trasferiti a Fiorenzuola d’Arda. All’epoca, “l’ex direttore dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, disse che il trasferimento era temporaneo e dopo 3 mesi sarebbero tornati 15 posti. Anche l’assessore Donini confermò il ritorno dei posti letto“. Dopo un anno, il reparto è stato riaperto “ma solo con 12 posti, in uno spazio che potrebbe ospitarne di più. Oggi, poi, ci sono voci che quel reparto potrebbe ospitare 8 posti di Medicina”.

L’assessore alle Politiche per la salute, Raffele Donini, ha risposto che “l’ospedale è un presidio di fondamentale importanza per l’Ausl di Piacenza e ha incrementato l’offerta specialistica. Oggi, in riabilitazione ortopedica, i posti sono 12, prima erano 20, ma non tutti dedicati alla riabilitazione. Dopo l’estate ci sarà una valutazione per implementare i posti letto se sarà necessario”.

Stragliati, dicendosi parzialmente soddisfatta, ha auspicato “che il reparto torni a regime, essendoci necessità di posti”.