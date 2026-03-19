Serie B – Sfida cruciale per l’Assigeco: la corsa ai playoff passa per Legnano – AUDIO

Il weekend di pausa per la Coppa Italia ha permesso all’Assigeco Piacenza di recuperare le energie dopo l’amara sconfitta casalinga arrivata all’overtime contro Omegna. Dopo tre quarti a inseguire, i Lupi avevano finalmente trovato il vantaggio a meno di un minuto dalla fine, salvo poi essere raggiunti dagli ospiti negli ultimi spiccioli di partita e sconfitti nel tempo supplementare.

Ora i Lupi sono pronti a ripartire, e il match della Soevis Arena di Castellanza (VA) può rappresentare una ghiotta occasione per non perdere terreno in classifica. Alle 20:30 di questo venerdì 20 marzo i ragazzi di coach Lottici scenderanno in campo contro la SAE Scientifica–Soevis Legnano, uno scontro in cui avrà la chance di esordire coi colori biancorossoblu anche il neoacquisto Federico Ricci, da qualche giorno annunciato dalla società.

Il match di andata si è concluso con il punteggio di 77 – 70 in favore dei biancorossoblu, abili a sfruttare una grande prestazione balistica di un Martino Criconia da sei centri su sei tentativi dal perimetro.

Il punto su Legnano

Da anni ai vertici del campionato di Serie B Nazionale, anche in questa stagione Legnano non sta deludendo le aspettative, e con un record di 18 vittorie e sole 11 sconfitte occupa il quinto posto in classifica ad appena due punti di distanza dall’Assigeco. Reduci dalla vittoria esterna di Fidenza, la formazione lombarda vuole evitare di essere raggiunta in classifica dai Lupi, e darà il massimo per consolidare il piazzamento nelle zone calde della serie B.

Guidata per il terzo anno consecutivo da coach Paolo Piazza, la formazione biancorossa può contare su un quintetto per buona parte inedito rispetto alla passata stagione, guidato nel backcourt dal confermato Francesco Oboe e dal temibile Vytenis Cizauskas, giocatore lituano che nel curriculum vanta esperienze in tutta Europa, oltre ad alcune presenze in Eurolega con la maglia dello Zalgiris Kaunas. Tra gli esterni ci sarà anche il veterano e realizzatore Guglielmo Sodero, mentre a spartirsi i compiti nel reparto lunghi troveremo Arsenije Stepanovic, reduce da una mostruosa prestazione da 34 punti a Fidenza, e il lungo ex Cassino Alessandro Riva.

Dalla panchina esce il capitano Guido Scali e due vecchie conoscenze ex Robur Saronno: il pivot Andrea Quinti e la combo guard Francesco De Capitani, fattori importanti a partita in corso. Il classe 2004 Tommaso Bellini è arrivato da poche settimane da Ferrara per sopperire all’infortunio di Mattia Mastroianni, mentre a completare il roster ci sarà il giovane Edoardo Pirovano.

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