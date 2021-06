Solo nove contagi in una settimana e nessun accesso al pronto soccorso, vaccinato il 53% della popolazione

Nove positivi in una settimana, un calo del 43,7% rispetto alla settimana precedente. Non si segnalano più accessi al pronto soccorso per sintomi da Covid, mentre i ricoveri sono attualmente quattro, nessuno in Terapia intensiva. Dati sempre più incoraggianti dunque per quanto riguarda il territorio piacentino, anche alla luce dell’assenza di decessi nel corso degli ultimi sette giorni.

I tamponi eseguiti sono stati 8.215 (con una percentuale di nuovi positivi pari allo 0,1%). Per la settima settimana consecutiva non si registrano nuove diagnosi tra gli anziani o gli operatori delle Cra. Le persone complessivamente in quarantena o isolamento salgono a 317.

Per quanto riguarda la vaccinazione, sono state somministrate complessivamente 246.293 dosi. Gli assistiti con almeno una dose sono 151.026 (su 282.982). Quindi, la percentuale di vaccinati rispetto agli assistiti è del 53,4% che sale al 58,7% se si considerano solo gli over 12.