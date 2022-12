Il Covid rallenta ancora, contagi in calo del 27% in un settimana

Continua a scendere la curva dei contagi da Covid-19. Negli ultimi sette giorni a Piacenza si registra un -27,2% di nuovi casi. È quanto emerge dal report settimanale pubblicato dall’Azienda Usl: il documento è consultabile qui: https://www.ausl.pc.it/it/covid-piacenza/situazione-covid-piacenza/report-settimanali

La rilevazione evidenzia 822 nuovi casi, rispetto ai 1129 precedenti.

La diminuzione è in linea con il trend generale di calo: la media nazionale si attesta su un -21,1%, la regionale su -25,7%. mentre sul fronte lombardo il calo è di -26%.

Se si analizzano i nuovi positivi su 100mila abitanti, il tasso d’incidenza è di 289 casi a Piacenza, 361 casi in Emilia Romagna, 296 casi a livello nazionale e 262 casi in Lombardia.

La diminuzione dei contagi coincide anche con una contrazione dei tamponi effettuati, che sono stati 4501, mentre la settimana precedente se ne contavano 4857 tamponi. La percentuale di positivi scende da 23,2% a 18,3%.

Continuano i monitoraggi periodici nelle Cra. Lo screening di questa settimana ha permesso di far emergere 14 nuove diagnosi tra gli ospiti e 5 fra gli operatori. Gli anziani sono in grande maggioranza asintomatici o paucisintomatici. La situazione è costantemente monitorata dall’Azienda, in stretto raccordo con le direzioni sanitarie delle strutture e in collaborazione con le equipe mobile distrettuali (già Usca), che possono essere attivate in caso di necessità.



Il numero di persone in isolamento passa da 1141 a 808.

Le segnalazioni di casi sospetti arrivate alle equipe mobile distrettuali (già Usca) sono state 85, a fronte delle 106 della settimana precedente.

Gli accessi settimanali in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid passano da 78 (6% degli accessi totali) con 36 ricoveri (46% degli accessi totali) della settimana scorsa, ai 72 (5,7% degli accessi totali) con 30 ricoveri (42% degli accessi totali) di questa. La media settimanale di ricoverati positivi è di 84, mentre la scorsa settimana era di 87. In Terapia intensiva ci sono due pazienti positivi. Nella settimana si sono registrati 4 decessi, di cui cinque di over80.

Continua la campagna di vaccinazione antiCovid. Nella settimana dal 12 all’18 dicembre sono state somministrate 563 dosi. La prenotazione può avvenire attraverso i consueti canali, consultabili sul sito www.ausl.pc.it/it/covid-piacenza.

Si ricorda che a Piacenza, dal 22 dicembre 2022, le vaccinazioni si spostano alla sede di piazzale Milano 2 negli ambulatori del blocco B al terzo piano.

È in corso anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Le categorie per le quali la somministrazione è offerta gratuitamente e consigliata sono consultabili qui:

https://www.ausl.pc.it/it/prestazioni-e-percorsi-di-cura/vaccinazioni/vaccinazione-antinfluenzale-2022.

Gli over60, i malati cronici e i loro familiari e le donne in gravidanza si possono rivolgere al proprio medico di famiglia.

Gli addetti ai servizi essenziali, i donatori di sangue e le altre categorie possono richiedere la vaccinazione gratuita all’Igiene e Sanità pubblica, con accesso libero, a Piacenza, piazzale Milano 2 – terzo piano blocco C, ambulatorio vaccinazioni adulti mercoledì 21 dicembre dalle 12.30 alle 17.30.

Finora sono state somministrate a Piacenza 57.749 dosi, di cui oltre il 91% dai medici di famiglia. La fascia d’età più vaccinata è quella degli over65: 39.797 persone, ovvero il 55.1% di quel target specifico.

Aggiornamento Emergenza profughi provenienti dall’Ucraina

Attualmente a Piacenza sono 2.116 i profughi per i quali è stato emesso il codice STP (stranieri temporaneamente presenti). I tamponi eseguiti sono 1.710; 57 i positivi finora accertati.

Per la presa in carico dei profughi è possibile rivolgersi alla Medicina delle Migrazioni, ambulatorio di via Taverna 47, telefonando al numero 0523.302216.