Immobile confiscato alla mafia nel 2011, consegnato all’Arma dei carabinieri

Nel pomeriggio odierno, 20 dicembre 2022, sono state eseguite le operazioni di consegna, da parte del Nucleo di supporto dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata della Prefettura di Piacenza, all’Agenzia del Demanio, e da questa, per le esigenze istituzionali, all’Arma dei Carabinieri, di un bene immobile sito nel Comune di Piacenza, confiscato nel 2011 alla criminalità organizzata.

Il prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, ha espresso grande soddisfazione per la chiusura di una vicenda più che decennale, che ha visto l’impegno e la collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte, per l’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio dello Stato, per le esigenze istituzionali dell’Arma, ulteriore tassello nel percorso di contrasto alla criminalità organizzata.