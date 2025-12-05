Contenitori informatizzati per l’indifferenziata utilizzabili con tessera digitale, trentasei nuove campane in città – AUDIO

Il Comune di Piacenza introdurrà, a partire dal 2026, nuovi contenitori informatizzate per la raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di supportare il sistema di raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato e migliorare l’efficienza del servizio. Le principali novità riguarderanno l’installazione di contenitori informatizzati per il rifiuto secco residuo e di nuove Ecoisole informatizzate per la raccolta differenziata.

Contenitori informatizzati per il rifiuto secco residuo

Saranno installate 36 nuove campane informatizzate, dotate di un sistema di riconoscimento dell’utente attraverso EcoCard. Queste strutture permetteranno ai cittadini di conferire il rifiuto secco residuo in qualunque momento, essendo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La loro distribuzione interesserà l’area urbana, offrendo una soluzione flessibile e moderna, pensata per semplificare il conferimento e garantire tracciabilità e precisione nella misurazione dei conferimenti.

Ecoisole informatizzate per la raccolta differenziata

Accanto ai nuovi contenitori per il secco, verranno attivate due EcoIsole informatizzate dedicate alla raccolta differenziata.

Le postazioni saranno collocate nel centro storico, in:

Piazza Borgo

Piazzale Plebiscito

Anche le Ecoisole, come i contenitori del secco, offriranno la possibilità di conferire in autonomia h24, tutti i giorni. Saranno accessibili tramite EcoCard, garantendo un sistema di raccolta moderno, controllato e compatibile con la logica della tariffazione puntuale.

Queste innovazioni rappresentano un passo importante verso un servizio di gestione dei rifiuti più efficiente, personalizzato e sostenibile, a beneficio dei cittadini e dell’ambiente.

