Rugby – Weekend Bianconero: torna la Serie A Elite al Beltrametti

Inizia dicembre e i Lyons affrontano un’altra domenica al gran completo, con tutte le formazioni impegnate sul campo e tante sfide appassionanti: tuffiamoci in questo fine settimana con il nostro consueto programma.

Occhi puntati sullo Stadio “Beltrametti”, dove domenica alle ore 14.00 arriva il Petrarca Padova per la 5° giornata di Serie A Elite. Dopo aver raccolto la prima vittoria in campionato nell’ultima sfida casalinga, un mese fa contro Biella, i Leoni cercheranno di impensierire una delle corazzate del campionato, attualmente al secondo posto in classifica dopo la vittoria nel Derby d’Italia con Rovigo della scorsa giornata a quota 16 punti. Per l’impesa serve tutto il sostegno del tifo bianconeri: non mancate!



Seconda trasferta consecutiva per la Squadra Cadetta, che domenica farà visita alla neopromossa e fanalino di coda Bassa Bresciana. Sul campo di Leno i Leoni vorranno tornare alla vittoria dopo i due passi falsi con Bologna e Bergamo: l’obiettivo è quello di rimettersi in carreggiata per inseguire i vertici della classifica.

Torna in campo anche l’Under 18 bianconera, che domenica sarà impegnata sul campo di casa: i Leoni di Mozzani, Molina e Alfonsi sono a caccia della prima vittoria in campionato (tre sconfitte finora), e dovranno vedersela con la favorita del girone Rugby Parma FC 1931, reduce da una semifinale scudetto nella passata stagione. Appuntamento per le 12.30 di domenica al campo “Beltrametti 2”.

Impegno casalingo anche per l’Under 16, che attende il Rugby Pesaro presso il Campo “Luigi Savoia” alle ore 13.30 di domenica. Per i ragazzi di Rossi, Cobianchi e Cemicetti inizia l’avventura nel Campionato Interregionale, dopo aver ottenuto la qualificazione con la vittoria sui Blues Sant’Agata di domenica scorsa. Subito un confronto con una squadra sulla carta forte come i marchigiani.

Doppio impegno per l’Under 14, che sarà in campo sia domenica che martedì 7. Nella mattinata di domenica i leoncini saranno impegnati in un triangolare con Formigine e Viadana ospitati dalla formazione modenese. Martedì invece impegno internazionale per i ragazzi di Bedini, Foppiani e Groppelli: i bianconeri avranno l’occasione di confrontarsi con una formazione di coetanei arrivata dal Sudafrica, una selezione denominata BRSI Noord-Suid Invitational.

In campo anche l’Under 12 bianconera, che parteciperà a una festa del rugby organizzata dal Valorugby Emilia presso il Centro Sportivo di Cadè.

