Serie B – Assigeco in trasferta a Lumezzane per risollevare subito la china – AUDIO

L’esordio in biancorossoblu di Simon Anaekwe non è stato purtroppo accompagnato da una vittoria, e l’Assigeco è uscita a mani vuote dalla sfida casalinga contro Orzinuovi. Piacenza si è trovata a rincorrere per la quasi totalità del match, incassando colpo su colpo e incappando nel secondo tempo in qualche errore dettato dal nervosismo. Per i Lupi è ora fondamentale lasciarsi alle spalle la frustrazione della scorsa partita e concentrarsi sulla trasferta di questa domenica 7 dicembre del Pala A2A, quando alle 18:00 andrà in scena la sfida contro la LuxArm Lumezzane. Tornare a Piacenza coi due punti potrebbe risollevare immediatamente gli spiriti in casa Assigeco.

Il punto su Lumezzane

Con un record di quattro vittorie e nove sconfitte, la stagione della LuxArm Lumezzane non è esattamente partita come da aspettative della dirigenza, anche a causa dei problemi fisici dell’ex conoscenza Assigeco Lorenzo Varaschin. Nella scorsa giornata di campionato la formazione allenata dal giovane coach Marco Ciarpella è uscita a mani vuote dalla trasferta contro la Bakery Piacenza, ma nelle due uscite stagionali precedenti aveva dato prova di grande potenziale con le vittorie su Agrigento e Vigevano. A guidare il quintetto titolare ci sarà Luca Galassi, playmaker creativo e autentico cervello pensante della squadra.

Al suo fianco troveremo il temibile realizzatore bosniaco Armin Hrstic, che in stagione sta registrando medie di quasi 19 punti a partita, mentre il reparto ali sarà composto da Giacomo Siberna, pronto a contribuire con la sua esperienza, e il giovane Francesco Demincis, al terzo anno a Lumezzane. A far valere la propria stazza sotto canestro ci sarà il centro nigeriano Daniel Ohenhen. Il sesto uomo della formazione sarà la guardia classe ’05 Niccolò Piccionne, mentre Lazar Kekovic e l’ex biancorossoblu Yordany Angarica rappresentano armi importanti a partita in corso nel reparto ali. Un’altra pedina importante a partita in corso sarà il lungo Andrea Sipala, mentre Emilis Ivanovskis, Alessandro Festa e Filippo Valle completano il roster.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy