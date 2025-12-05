Serie B – Assigeco in trasferta a Lumezzane per risollevare subito la china – AUDIO

L’esordio in biancorossoblu di Simon Anaekwe non è stato purtroppo accompagnato da una vittoria, e l’Assigeco è uscita a mani vuote dalla sfida casalinga contro Orzinuovi. Piacenza si è trovata a rincorrere per la quasi totalità del match, incassando colpo su colpo e incappando nel secondo tempo in qualche errore dettato dal nervosismo. Per i Lupi è ora fondamentale lasciarsi alle spalle la frustrazione della scorsa partita e concentrarsi sulla trasferta di questa domenica 7 dicembre del Pala A2A, quando alle 18:00 andrà in scena la sfida contro la LuxArm Lumezzane. Tornare a Piacenza coi due punti potrebbe risollevare immediatamente gli spiriti in casa Assigeco.
Il punto su Lumezzane
Con un record di quattro vittorie e nove sconfitte, la stagione della LuxArm Lumezzane non è esattamente partita come da aspettative della dirigenza, anche a causa dei problemi fisici dell’ex conoscenza Assigeco Lorenzo Varaschin. Nella scorsa giornata di campionato la formazione allenata dal giovane coach Marco Ciarpella è uscita a mani vuote dalla trasferta contro la Bakery Piacenza, ma nelle due uscite stagionali precedenti aveva dato prova di grande potenziale con le vittorie su Agrigento e Vigevano. A guidare il quintetto titolare ci sarà Luca Galassi, playmaker creativo e autentico cervello pensante della squadra.
Al suo fianco troveremo il temibile realizzatore bosniaco Armin Hrstic, che in stagione sta registrando medie di quasi 19 punti a partita, mentre il reparto ali sarà composto da Giacomo Siberna, pronto a contribuire con la sua esperienza, e il giovane Francesco Demincis, al terzo anno a Lumezzane. A far valere la propria stazza sotto canestro ci sarà il centro nigeriano Daniel Ohenhen. Il sesto uomo della formazione sarà la guardia classe ’05 Niccolò Piccionne, mentre Lazar Kekovic e l’ex biancorossoblu Yordany Angarica rappresentano armi importanti a partita in corso nel reparto ali. Un’altra pedina importante a partita in corso sarà il lungo Andrea Sipala, mentre Emilis Ivanovskis, Alessandro Festa e Filippo Valle completano il roster.
Come seguire la partita
Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.