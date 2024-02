Contributi per i pubblici esercizi, seminario di Confesercenti Piacenza il 15 febbraio – AUDIO

Contributi per i pubblici esercizi, seminario di Confesercenti Piacenza il 15 febbraio. Giovedì è in programma un appuntamento che interessa in particolare esercizi pubblici.

Saranno presenti alla sede dell’associazione, dalle ore 15, alcuni esperti che potranno fornire ogni utile informazione ad operatori e consulenti riguardo alle importanti novità previste di un bando che ha come obiettivo il sostegno alle attività del settore.



Il turismo – spiega il direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli (nella foto assieme a Sandra Politi, responsabile area sviluppo imprese di Info Media) – rappresenta un settore di fondamentale importanza per l’economia dell’intero Paese. L’apporto di bar, ristoranti, trattorie è oltremodo importante. Per sostenere ed ulteriormente rilanciare il settore sono stati recentemente approvate e sostenute due linee di finanziamento, mediante apposito fondo rispettivamente con una dotazione di 56 milioni e 20 milioni di euro. Il contributo serve per l’acquisto di macchinari professionali, altri beni strumentali durevoli innovativi e la sottoscrizione di contratti di apprendistato nei confronti di giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Settori interessati

I settori interessati sono quelle identificate dal codice Ateco 56.10.11 (ristoranti, fast – food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ecc. che dispongano di posti a sede), 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 (produzione di pasticceria fresca). Il contributo concesso è in conto capitale e può arrivare fino al 70% dell’investimento per un massimo di 30 mila euro per ogni singola impresa, sia per l’acquisto di macchinari e attrezzature e relativamente allo stipendio lordo da corrispondere ai giovani apprendisti.

Le richieste potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 01.03.2024 e fino alle ore 10,00 del 30/04/2024. I contributi saranno concessi, con idoneo provvedimento, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione.

Il provvedimento di concessione sarà adottato dal Ministero entro 90 giorni dalla data di chiusura dello sportello.

Formazione



Ai presenti saranno portate all’attenzione anche importanti opportunità formative, totalmente gratuite, a favore degli operatori del settore. In particolare legate all’incremento dei flussi turistici sul nostro territorio ed alla prossima tappa del Tour de France. Una fondamentale azione per sostenere le imprese economiche ed il territorio.

Corsi