Servizi anti-droga, non più solo strade e giardini: dopo l’arresto del pusher controlli estesi anche all’ospedale.

Questa mattina la polizia ha svolto un servizio straordinario per la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Hanno partecipato la Squadra Mobile di Piacenza, il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e l’unità cinofila della Guardia di Finanza.

In particolare le forze dell’ordine hanno svolto controlli in zone sensibili della città, quali Largo Erfurt e Borgo Faxhall, nonché controlli in un reparto dell’ospedale civile dove la settimana scorsa era stato arrestato dalla Mobile il soggetto che cercava di introdurre sostanze ai degenti.

Complessivamente sono state identificate una quarantina di persone, diverse con precedenti di polizia.