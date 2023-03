Entrava in ospedale per vendere droga ai clienti ricoverati: spacciatore arrestato durante la sua ultima “visita”

Ha dell’incredibile quanto accaduto all’ospedale cittadino. La Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stupefacenti che tentava di vendere, e che pare fosse già riuscito a vendere in passato, ad alcuni pazienti del nosocomio.

Lo spiega la polizia in una nota: “In stretta sinergia con l’AUSL e il Posto di Polizia dell’Ospedale, a seguito di una segnalazione circa il sospetto consumo di sostanze stupefacenti del tipo marijuana da parte di degenti ricoverati , e l’introduzione di droga dall’esterno, gli inquirenti hanno effettuato rapidi accertamenti”.

Dopo alcuni controlli, la polizia ha intercettato un pregiudicato di 49 anni mentre si apprestava a entrare nell’ospedale. Gli agenti lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 5,20 g di hashish, chiaramente destinati ad essere introdotti e ceduti nella struttura ospedaliera.