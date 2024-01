Controlli massicci tra via Roma, via Colombo e viale Dante: oltre 200 persone identificate

Nella settimana corrente, la Questura di Piacenza, sulla base delle ordinanze disposte dal Questore, adottate sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha proceduto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ad una intensificata attività di controllo del territorio.

Gli accertamenti si sono concentrati particolarmente in Via Dante Alighieri, Via Colombo e Via Roma. Circa 200 le persone identificate e 15 gli esercizi commerciali controllati dai poliziotti, tra cui bar e sale Slot.

L’attività ha permesso di rintracciare diversi destinatari di misure di prevenzione, debitamente segnalati.

Ulteriori servizi della medesima tipologia saranno effettuati nelle settimane a venire.