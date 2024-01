Villa Valle – Piacenza 1-2, Iob regala ai biancorossi 3 punti d’oro. Rossini: “Ho una squadra con gli attributi. Moro? Una sciocchezza che non avrebbe dovuto commettere” – AUDIO

Il Piacenza non si ferma più e, dopo i sei gol rifilati al Ciserano, batte anche il Villa Valle nella prima trasferta del 2024, recuperando altro terreno dalla vetta della classifica. Rossini deve far fronte alle assenze di Baudouin, Andreoli e Gerbaudo, ma non rinuncia al 4-4-2 con Tourè che affianca Corradi a centrocampo. Davanti parte Marquez con D’Agostino.

Ed è proprio il fantasista biancorosso a sbloccare la partita al 4′: un tiro da fuori area che con l’effetto beffa Zorzi. Dopo il vantaggio il Piacenza perde un paio di palloni di troppo. Marquez salva la squadra con un colpo di testa sulla linea, ma al 25′ i locali pareggiano con Mehic che tira al volo dopo un rinvio corto di Corradi.

Nella ripresa il fattaccio: a gioco fermo il portiere Moro colpisce con una manata Siani e viene espulso. Al suo posto entra Maianti (che sarà autore di una grande parata su Chiossi), Zini lascia il campo. In 10 un’altra squadra avrebbe difeso il pareggio. Non il Piacenza. Al 69′ Recino ci prova da fuori area, c’è la respinta di un difensore locale, poi Iob di piatto regala il vantaggio.

Nel finale i biancorossi stringono i denti e portano a casa un successo d’oro: grazie ai passi falsi di Arconatese e Caldiero Terme i punti di distanza dalla vetta sono solo 2. Mercoledì si torna al “Garilli” alle 18:00 arriverà quella Folgore Caratese che all’andata costò all’allora tecnico del Piacenza Maccarone la prima sconfitta.

Le parole di mister Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, calcio d’inizio a Villa D’Arme! Piacenza in divisa bianca da trasferta; padroni di casa in completo nero.

4′- D’Agostino porta subito avanti il Piacenza! Primo tiro in porta della partita: il numero 31 biancorosso calcia di collo pieno dall’out di sinistra, pochi metri fuori dall’area, Zorzi non può niente.

7′- Brutto intervento di Tourè sulla linea mediana del campo, prima ammonizione della partita ai danni del centrocampista ivoriano.

10′- Marquez salva i biancorossi rinviando sulla linea un pallone destinato ad andare in porta. Brivido per il Piacenza.

14′- Ancora Villa Valle che prova a rimettere tutto in parità, Iob perde palla a centrocampo, Ferrario recupera, si trova davanti alla porta, calcia male e palla abbondantemente a lato.

20′- Piacenza in difficoltà dopo il vantaggio, i padroni di casa gestiscono e costruiscono di più dei biancorossi.

23′- Piacenza sfiora il raddoppio, Zini sfrutta un traversone di D’Agostino, colpisce di testa, ma spara a lato.

25′- Mehic infila il pari! Dopo una palla vagante in area, il numero 16 calcia di prima intenzione e trova la rete dell’1-1.

31′- Ripartenza dei padroni di casa, Chiossi si addentra in area, viene toccato da Corradi: non c’è nulla per il direttore di gara. Ammonito Siani per proteste.

34′- Uscita a vuoto di Zorzi su un calcio d’angolo dalla destra, Iob non riesce a impattare di testa. Occasione Piacenza.

39′- Ammonizione ai danni di Artioli dopo un brutto intervento a centrocampo, secondo ammonito nelle file dei biancorossi.

42′- Fallo molto dubbio di Facundo Marquez sulla trequarti biancorossa. Numerose proteste da parte degli uomini di Rossini.

45′- Fine primo tempo. Piacenza partito bene trovando il vantaggio dopo pochi minuti, poi Villa Valle prende in mano il pallino del gioco e gestisce meglio dei biancorossi, trovando anche il pareggio. Si torna negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Secondo tempo

45′- Tornano in campo le squadre, primo cambio nelle file dei padroni di casa: Riola subentra a Martini.

48′- Zini prova col mancino dalla destra, tiro ribattuto e palla in fallo laterale. Piacenza insiste verso la metà campo avversaria.

53′- Espulso Moro! L’estremo difensore colpisce ingenuamente in faccia Siani dopo una presunta provocazione, l’arbitro non esita a mandare negli spogliatori il portiere biancorosso classe ’04. Piacenza in 10.

55′- Subentra Maianti a Zini, cambio di modulo per i biancorossi: Bassanini , Corradi e Andreoli schierati dietro a Marquez e D’Agostino.

62′- Villa Valle che attacca sfruttando la superiorità numerica. Recino subentra a Marquez.

67′- I biancorossi provano a trovare il vantaggio nonostante l’uomo in meno, ma la difesa locale lavora molto

69′- Iob riporta in vantaggio il Piacenza! Su un tiro di Recino da fuori respinto da Zorzi, il difensore si fa trovare pronto e col piattone appoggia in porta. Piacenza ora deve difendere in risultato visti i risultati dagli altri campi.

73′- Villa Valle attacca, ma i biancorossi si chiudono e difendono perfettamente i padroni di casa.

81′- Maianti salva il risultato! Siani effettua un traversone dall’out di sinistra, Chiossi calcia e il subentrato all’espulso Moro effettua un super intervento che salva il risultato. Chiossi poi ci riprova e colpisce in pieno la traversa da due passi. Piacenza costretto a soffrire.

86′- Super intervento di Silva su Siani, il più propositivo dei padroni di casa.

90′- 5′ di recupero separano il Piacenza da una vittoria d’oro.

90+3′- Piacenza soffre ma mantiene sul 2-1 il risultato.

90+5′- Finisce qui! Piacenza vince con la Villa Valle e sfrutta i passi falsi delle prime in classifica.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli, Corradi, Tourè, Zini, D’Agostino, Bassanini, Marquez.

All Rossini.

Villa Valle: Zorzi; Priola, Ferrario, Perrotti, Siani, Mehic, Marocco, Martini, Giorgi, Paris, Chiossi. All Sgrò.