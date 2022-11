Ancora controlli preventivi antidroga prima delle lezioni, carabinieri e guardia di finanza al Mattei di Fiorenzuola

Ancora controlli antidroga davanti alle scuole prima dell’inizio delle lezioni. Ma questa volta carabinieri e nucleo cinofilo della guardia di finanza hanno presenziato all’ingresso dell’istituto Mattei di Fiorenzuola. Da quanto si apprende, il cane antidroga delle Fiamme Gialle avrebbe fiutato qualche traccia “sospetta” sui vestiti di alcuni alunni ma pare che non sia stata trovata sostanza stupefacente di alcun tipo. Nei giorni scorsi un blitz dello stesso tipo era stato messo in atto nella zona del Cheope dove ogni mattina centinaia di studenti si ritrovano per andare a scuola o prendere l’autobus.