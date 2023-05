Fermato per un controllo mostra i documenti del fratello gemello, arrestato

Fermato per un normale controllo mostra i documenti del fratello gemello. I fatti sono accaduti ieri mattina. Le Volanti della polizia hanno proceduto al controllo di un cittadino straniero intercettato in prossimità di un bar.

Il controllo documentale ha permesso di accertare una discrepanza tra il soggetto controllato ed i documenti esibiti: difatti l’uomo, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, aveva esibito la tessera sanitaria del proprio fratello gemello.

I poliziotti lo hanno condotto in questura dove lo hanno arrestato per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e per sostituzione di persona.

Nella mattinata del 20 si è celebrata l’udienza di convalida, terminata con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma.