In Cattedrale il 14 e 15 ottobre il Convegno pastorale diocesano

A pochi giorni dalla canonizzazione del vescovo Giovanni Battista Scalabrini, si apre il nuovo Anno pastorale della diocesi che vede proseguire il Cammino sinodale, avviato in tutto il mondo nei mesi scorsi su indicazione di papa Francesco in vista del Giubileo del 2025.

Venerdì 14 e sabato 15 ottobre in Cattedrale a Piacenza, nell’anno del 900° anniversario dell’avvio della costruzione del massimo tempio cittadino, è in programma il convegno pastorale diocesano sul tema “I cantieri di Betania” nel corso del quale il vescovo mons. Adriano Cevolotto presenterà la sua nuova Lettera pastorale. Il convegno, aperto a tutti, è rivolto in particolare a sacerdoti, diaconi, religiosi e operatori pastorali.

Il Cammino sinodale ha offerto, e continua a offrire, l’occasione per l’ascolto del mondo ecclesiale, ma non solo, cercando di mettere a fuoco l’immagine della “Chiesa in uscita” capace di affrontare situazioni sociali e pastorali nuove rispetto al passato.

Questo il programma del convegno:

venerdì 14 ottobre

– ore 18: “I Cantieri di Betania”, il secondo anno del Cammino sinodale della Chiesa in Italia – Intervento del prof. Pier Paolo Triani, membro del Gruppo di coordinamento nazionale del Cammino sinodale e professore ordinario di pedagogia alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza e di Milano

– ore 19.30 buffet

– ore 20.30: consegna della Sintesi dell’ascolto sinodale diocesano. “Le metafore, le immagini, le parole e la musica” a cura dell’équipe sinodale diocesana

sabato 15 ottobre

– ore 9.30: “Ecco, io faccio una cosa nuova”, dall’ascolto alla conversione pastorale. Il vescovo mons. Adriano Cevolotto presenta la Lettera pastorale

– ore 11: Linee guida per il secondo anno del Cammino sinodale. Interviene don Paolo Cignatta, vicario episcopale per il coordinamento degli Uffici pastorali.