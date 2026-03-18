“Il post che ti cambia la vita”, a Piacenza un convegno su social, cyberbullismo e responsabilità online

Un messaggio, uno screenshot, uno scherzo. Ma online non è tutto uno scherzo. È da questo messaggio diretto e attuale che nasce il convegno “Il post che ti cambia la vita”, promosso dal Rotary Club Piacenza Sant’Antonino, in collaborazione con Rotaract Fiorenzuola e Interact Placentia, i cui presidenti per l’anno rotariano in corso sono, rispettivamente , Simona Cogni, Alexander Rispo e Angela Rebecchi.
L’incontro si terrà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 17:30 presso l’Aula Immersiva del Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza, con ingresso libero e gratuito per studenti, docenti e famiglie.
L’iniziativa affronta un tema di grande rilevanza sociale ed educativa: l’impatto della vita digitale nella quotidianità dei giovani e le conseguenze reali di comportamenti online spesso sottovalutati. In un contesto in cui i social network rappresentano uno spazio centrale di relazione e comunicazione, il rischio è quello di non percepire i confini tra ciò che è virtuale e ciò che produce effetti concreti, anche sul piano legale e psicologico.
“Troppo spesso si pensa che ciò che accade online resti senza conseguenze. – dichiarano dal Rotary – In realtà, un singolo gesto può avere un impatto profondo e duraturo. Con questo convegno vogliamo offrire ai ragazzi e alle famiglie strumenti concreti per comprendere e prevenire questi rischi.”
“Ringraziamo la Dirigente del Liceo Gioia, Dott.ssa Cristina Capra – dichiara Maria Grazia Sabato, organizzatrice dell’evento per i Rotary e membro del Consiglio di Istituto del Liceo Gioia – e la Sig.ra Daniela Monti, Presidente del Consiglio di Istituto, per l’ospitalità e per aver creduto, insieme a tutto il Consiglio, nell’importanza di promuovere un momento di approfondimento e confronto su un tema quanto mai attuale. Ogni giorno, infatti, ci troviamo di fronte ad atteggiamenti e comportamenti superficiali che possono generare, a catena, situazioni di fragilità nei minori, che devono essere tutelati. Allo stesso tempo, è fondamentale prevedere interventi di supporto anche nei confronti di chi è all’origine di tali comportamenti, spesso legati a contesti personali, familiari o scolastici complessi sui quali è necessario intervenire, ribadendo però con chiarezza anche la responsabilità individuale e le possibili conseguenze, anche di natura penale, che tali azioni possono comportare.”
Durante il convegno si parlerà di uso consapevole dei social, cyberbullismo, diffusione di immagini e responsabilità giuridiche, con un approccio multidisciplinare grazie alla presenza di esperti qualificati.
Interverranno:
- l’Ispettore della Polizia di Stato Francesco Grifantini, che illustrerà i rischi della rete e le strategie di prevenzione
- l’avv. Mattia Nicolò Riganti dell’Arciprete, del Foro di Milano, che approfondirà le implicazioni legali dei comportamenti online
- la dott.ssa M. Cristina Meloni, psicoterapeuta e criminologa, che analizzerà l’impatto emotivo e le conseguenze psicologiche del cyberbullismo
Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentata l’app YouPol, sviluppata dalla Polizia di Stato, uno strumento concreto per segnalare episodi di bullismo e cyberbullismo in modo semplice e sicuro.
Il convegno ha ottenuto la condivisione e l’apprezzamento della Fondazione di Piacenza e Vigevano e delle altre Istituzioni del territorio, con la partecipazione del Comune.
L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente studenti, famiglie e scuola in un momento di riflessione collettiva, offrendo strumenti utili per comprendere, prevenire e affrontare i rischi della rete, promuovendo una cultura della legalità, del rispetto e della consapevolezza digitale.
Un’occasione aperta alla cittadinanza per fermarsi a riflettere su un tema che riguarda tutti, da vicino.