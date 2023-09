La Memoria Perduta spettacolo di prosa, torna in scena a Piacenza per il mese del Alzheimer -AUDIO

La Memoria Perduta spettacolo di prosa musiche e danze, scritto e diretto da Cristiana Emiliani, proposto da Human League Company, torna in scena con un testo a cui sono aggiunte alcune novità Sabato 30 settembre alle ore 21 al teatro President di via Manfredi a Piacenza.

Uno spettacolo che riesce a trattare un tema così delicato quanto angosciante come la malattia ma che allo stesso tempo riesce a farlo con leggerezza, è la tessa regista Cristiana Emiliani ad averlo definito: “a tratti spumeggiante ma con tanti spunti di riflessione”.

La Memoria Perduta come è nato

“Lo spettacolo è commissionato dall’Associazione Alzheimer Piacenza – racconta la Regista Cristiana Emiliani – dopo che hanno visto altri nostri lavori e la cura con cui sono stati realizzati. Dopo un periodo di alma forzata dovuta alla pandemia io ho realizzato una prima stesura del testo che ho praticamente rielaborato completamente.”

“E’ uno spettacolo concepito con cura, essendo il tema molto delicato, mi sono documentata, ho partecipato ad alcuni incontri nel centro Alzheimer con i malati, ho letto le biografie di Alzheimer e Perusini, non è uno spettacolo angosciante perchè lo è già la malattia stessa”.

Audio intervista con la Regista Cristiana Emiliani

La Memoria Perduta, il racconto

“Abbiamo scelto su suggerimento del Professor Orso Bugiani – Spiega Cristiana Emiliani – di trattare l’incontro e la collaborazione di Alzheimer e Perusini, il primo era stato un grande neuropatologo e scienziato, il secondo suo assistente, un giovane medico brillante dalla carriera molto promettente di origini Friulane che purtroppo però morirà in giovane età, durante la prima guerra mondiale.”

“Di Perusini se ne perdono le tracce e per noi è stato il modo di rendergli giustizia. Abbiamo quindi raccontato la storia dei due scopritori ed è stato anche il pretesto per parlare della malattia stessa vissuta dal punto di vista dei medici, dei familiari in questo caso il marito di Augusta D, quella che viene considerata il paziente zero, e poi vista anche dal malato stesso.

“Abbiamo realizzato uno spettacolo che definirei spumeggiante, con alcuni passaggi che ci faranno sorridere ma lasciando sempre spazio a tanti spunti di riflessione”.

I personaggi che appaiono intorno ai protagonisti

“Oltre ai due protagonisti – anticipa la Regista – Aloise Alzheimer e Gaetano Perusini ci sono Augusta D la paziente zero, il marito Carl e poi alcuni medici come Paul Nietzsche, Emil Kraepelin e uno spirito che rappresenta uno dei nuovi personaggi inseriti in questa edizione”.

“Lo spirito è quello della morte, perchè ricordiamo che nello spettacolo trattiamo gli ultimi giorni di vita di Alois Alzheimer e attraverso i suoi ricordi, i sogni e anche gli incubi, ricordiamo il caso di Augusta D”.

Uno spettacolo di prosa, musiche e danze

“Lo spettaccolo – ancora Emiliani – sarà corredato di musiche eseguite dal vivo e registrate e ci saranno tre inserti di danza uno all’inizio, uno al centro e l’altro alla fine che accompagnano gli episodi salienti, alla musica anche il compito di accompagnare i cambi di scena”.

“Invito tutti a vedere lo spettacolo sia coloro che lo faranno per la prima volta ma anche quelli che lo hanno già visto lo scorso anno perchè ci saranno delle piacevoli novità”.

Informazioni

Lo spettacolo “La Memoria Perduta” è in scena sabato 30 settembre al Teatro President di Piacenza alle ore 21 nell’ambito delle iniziative per il mese dell’Alzheimer.

I biglietti sono in prevendita presso il City Bar di via Manfredi 33 dal lunedì al sabato con orario continuato 7/19 oppure chiamando 328 2184586 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 19. I proventi andranno tutti a favore dell’Associazione Alzheimer Piacenza per le sue attività e per la copertura delle spese di realizzazione dello spettacolo.