Coppa Italia – Si torna a giocare dopo oltre un mese di stop: Viadana-Lyons

Dopo una lunga attesa di oltre un mese, Sitav Rugby Lyons torna in campo con l’intenzione di riprendere da dove aveva lasciato. Nell’ultima partita ufficiale disputata i Leoni avevano superato il Calvisano al termine di una dura battaglia, proiettandosi addirittura in zona playoff.

Ora, dopo due sfide con il Petrarca Padova saltate per nevicate e positività i Lyons tornano in campo allo stadio dove hanno conquistato la prima vittoria stagionale, lo “Zaffanella” di Viadana. Nella 4a giornata di Peroni TOP10 gli uomini di Gonzalo Garcia espugnarono il campo del Viadana con una grande prova soprattutto nel primo tempo, dove conquistarono il vantaggio decisivo per portare a casa la vittoria. La speranza in casa Lyons è quella di ripetere l’impresa e riprendere l’ottima marcia tenuta nella prima metà stagione.

“Stiamo passando un periodo molto strano, non ci era mai capitato di dover chiedere un rinvio per positività in squadra, e stiamo uscendo solo ora da un momento in cui avevamo tanti giocatori in quarantena. Ovviamente ne ha inficiato la qualità del lavoro sul campo, ma sono comunque soddisfatto perché i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e determinazione, dando il massimo in ogni allenamento nonostante le difficoltà.

Questo è l’atteggiamento giusto che dobbiamo portare in campo per proseguire al meglio la nostra stagione, a partire dalla sfida di sabato in cui l’obiettivo è di riprendere ritmo partita. Dopo quasi due mesi senza scendere in campo ci vorrà del tempo, ma vogliamo migliorare il nostro stato di forma in vista della seconda parte di campionato.”