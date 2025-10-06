Coppia dispersa in un canale tra i boschi di Bettola, operazioni di soccorso lunghi e complessi

È in corso la ricerca di una coppia dispersa in zona boschiva impervia da parte della stazione monte Alfeo. La ricerca si sta svolgendo nel comune di Bettola (PC): la coppia è partita da località Mulino Mazza quando ha smarrito la traccia del sentiero perdendosi in fitta zona boschiva.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, grazie alle coordinate, hanno individuato i dispersi in un canalone e, data la complessità e le condizioni dell’ambiente impervio, sarà un intervento lungo e complesso.

