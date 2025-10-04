Corteo Palestina, Pd: “Provocazioni e scontri che si potevano evitare”. Lega: “La bandiera della Palestina non deve stare sul Comune”

Oggi il Partito Democratico provinciale di Piacenza ha partecipato convintamente alla manifestazione e allo sciopero che si sono svolti a Piacenza e in tutta Italia contro il genocidio di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Abbiamo appreso della presenza alla manifestazione della consigliera Soresi, che nella folla non avevamo notato. Siamo tuttavia certi che la consigliera non abbia preso parte al corteo con intento provocatorio. Non ci resta dunque che essere lieti del fatto che la consigliera abbia preso le distanze dalla linea politica di Fratelli d’Italia e della premier Giorgia Meloni e che abbia partecipato a una giornata che ha visto coinvolte moltissime persone di diversa provenienza, sia politica che generazionale.

Purtroppo, però, non sono mancate le solite scene alle quali, purtroppo, siamo abituati: episodi di provocazione – come la richiesta di rimuovere dal balcone del Comune, proprio in questa giornata, la bandiera della Palestina – sfociati poi in scontri verbali che francamente si potevano, e forse si dovevano, evitare.

Insultare pubblicamente, anche chi è lì con l’evidente intento di provocare, non è accettabile – e da questo ci dissociamo. Allo stesso modo, però, non perdere occasione di soffiare sul fuoco della polemica, e per di più in una giornata così significativa, significa aver compreso poco del dramma del popolo palestinese e del valore dell’iniziativa umanitaria della Flotilla. Sarebbe bastato fare come accade ogni anno in occasione del 25 aprile: restare a casa.

Nei prossimi giorni il nostro gruppo consiliare presenterà una mozione per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina senza se e senza ma, insieme all’embargo delle armi da e per Israele. Se questa mattina la consigliera era in piazza per manifestare e non per provocare, ci attendiamo il suo voto favorevole.

In ogni caso, il Partito Democratico si congratula con i tanti piacentini che oggi hanno dato una grande dimostrazione di vicinanza e sostegno alla causa palestinese. Infine, ringraziamo l’assessora Groppelli che, una volta presa la parola, si è scusata a nome della piazza per gli insulti rivolti a Soresi, dando a tutti prova concreta di cosa sia la vera democrazia. In una manifestazione pacifica, provocazioni, offese e insulti non devono mai trovare spazio.

Murelli e Zandonella (Lega): «La bandiera della Palestina non deve stare sul Comune di Piacenza»

«Presenteremo un esposto contro il Comune di Piacenza per la bandiera palestinese messa sulla facciata di Palazzo Mercanti», attaccano la senatrice Elena Murelli e il consigliere comunale Luca Zandonella. «Le finestre del Comune non sono un balcone privato: il sindaco dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, non solo quelli di una parte politica». I due esponenti del Carroccio esprimono anche solidarietà alla consigliera comunale Sara Soresi, vittima di attacchi e insulti durante la manifestazione dei pro-Pal in piazza Cavalli.

Dopo il blocco della Flotilla da parte dell’esercito israeliano, bandiere palestinesi sono state viste sventolare fuori da Province e Comuni in tutta Italia. «Una scelta ideologica, che viola la neutralità delle istituzioni, e che dimostra come sia la sinistra a cavalcare la vicenda, e fomentare i disordini, per accumulare consenso», hanno continuato Murelli e Zandonella. I leghisti ricordano che l’esposizione delle bandiere dagli edifici pubblici è regolata da un decreto del 2000 e la prefettura di Reggio Emilia lo ha ricordato a chiare lettere dopo l’ennesima esposizione nella città del Tricolore.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy