Motonautica, Massimiliano Cremona a Boretto punta al quarto titolo Mondiale nella F/250

Il tre volte campione del Mondo Massimiliano Cremona è a un passo dal conquistare il quarto titolo nella categoria F/250. Proverà a farlo a Boretto Po, dove sabato 4 e domenica 5 ottobre si correrà il “63° Gran Premio Motonautico Hydro GP”.
Il campione della Motonautica San Nazzaro, leader della classifica provvisoria nel Campionato Mondiale F/250, sarà impegnato sabato mattina nelle prove libere e cronometrate, e nel pomeriggio alle 16.30 nella prima manche. Domenica si svolgeranno poi le altre due manche che assegneranno il titolo Mondiale 2025.