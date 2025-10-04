Motonautica, Massimiliano Cremona a Boretto punta al quarto titolo Mondiale nella F/250



Il tre volte campione del Mondo Massimiliano Cremona è a un passo dal conquistare il quarto titolo nella categoria F/250. Proverà a farlo a Boretto Po, dove sabato 4 e domenica 5 ottobre si correrà il “63° Gran Premio Motonautico Hydro GP”.

Il campione della Motonautica San Nazzaro, leader della classifica provvisoria nel Campionato Mondiale F/250, sarà impegnato sabato mattina nelle prove libere e cronometrate, e nel pomeriggio alle 16.30 nella prima manche. Domenica si svolgeranno poi le altre due manche che assegneranno il titolo Mondiale 2025.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy