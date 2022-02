Fiaccole e una marcia silenziosa, il corteo per ricordare e onorare i martiri delle foibe – FOTO

E mentre non si placa la polemica politica anche quando si dovrebbero semplicemente ricordare i defunti, un gruppo di cittadini sceglie invece di organizzarsi e scendere in strada per una lenta, pacifica e tranquilla fiaccolata. E’ accaduto ieri sera. Un lungo corteo partito intorno alle 20 dal piazzale dello stadio e approdato presso l’area verde tra via Trivioli e via Buozzi, intitolata ai Martiri delle Foibe.

In testa una corona d’alloro e lo striscione “Onore ai martiri delle foibe”. Certo, non vogliamo farvi passare il concetto che fossero semplici cittadini spontaneamente scesi in strada: c’erano associazioni e anche esponenti di partiti politici, però sì, anche semplici cittadini per ricordare un giorno sempre più significativo per sempre più italiani.