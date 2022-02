Il 13 febbraio Manicomics Teatro presenta lo spettacolo per ragazzi “Alla Carica!!!”

Domenica 13 febbraio Manicomics Teatro presenta: Alla Carica!!! (teatro ragazzi). Lo spettacolo di Agostino Bossi, Mauro Caminati, Rolando Tarquini, per la regia Rolando Tarquini ha inizio alle or 17 al Teatro Open Space 360°.

Alla Carica!!! con A. Bossi e M. Caminati

Due stravaganti soldati, a bordo di un carro armato super moderno, giungono in un paese che sembra deserto. Il loro obiettivo è quello di cercare i nemici e distruggerli per salvaguardare le ultime risorse di petrolio del pianeta. Ma dei nemici nemmeno l’ombra e non ci sono nemmeno case, villaggi, città. Come sopravvivere? Ma questo non è un problema. Il loro carro armato è dotato di lavatrice, frigorifero, computer, mobile bar, dispensa; la sopravvivenza è assicurata. Dentro c’è tutto … ma quel TUTTO funziona solo se c’è petrolio che si trasforma in energia.

E allora trovare il petrolio diventa necessario per far sopravvivere il pianeta e per permetter loro di sopravvivere. E il carburante è ormai agli sgoccioli. Durante la loro finta guerra parlano e discutono delle tematiche dell’energia, della sua produzione, degli effetti collaterali, dei conflitti che nascono per gli interessi dell’energia, di cosa può fare ognuno di noi, della produzione alternativa e soprattutto della produzione di energia dalla fonte solare. Sino a quando … colpo di scena, compare il “nemico”.

Manicomics Teatro collabora con le istituzioni del territorio da molti anni al fine di sviluppare percorsi e progetti teatrali legati alla realtà in cui vive e opera. Alcune di queste collaborazioni proseguono ormai veramente da tanto tempo e in modo così felice che ci sentiamo di definirle virtuose. È il caso di IREN S.p.A. con cui Manicomics Teatro interagisce da ormai molti anni grazie ai percorsi di sensibilizzazione legati ai temi della sostenibilità e dell’ambiente rivolti alle scuole e ai giovani. Percorsi tenuti dai suoi soci Allegra Spernanzoni e Rolando Tarquini. Dalle offerte formative per insegnanti a Piacenza, Parma e Reggio Emilia, sino al progetto Rifiutando rivolte a scuole elementari, medie e superiori che Manicomics porta avanti sin dal 2006. A fianco degli aspetti educativi, la collaborazione con IREN Emilia S.p.A., ha dato frutto anche ad un serie di spettacoli che trattano tematiche ambientali e/o energetiche. E proprio questi percorsi, nel corso di questi ultimi anni, hanno dato vita allo spettacolo ALLA CARICA!!! sulle tematiche dell’energia. Lo spettacolo, che ha già girato e partecipato a rassegne ed eventi per bambini e ragazzi, è rivolto ad un pubblico di giovani e giovanissimi ma strizza intelligentemente l’occhio anche agli adulti sensibili ai temi di pertinenza e usa un linguaggio espressivo basato sulla corporeità, la parola e il teatro di figura e degli oggetti. Con comicità, ironia e gioco surreale. Come da stile Manicomics.