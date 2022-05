Crazy Fantony in scena il 7 maggio per la Rassegna “Rido Sogno e Volo

Prosegue la Rassegna “Rido Sogno e Volo” di clown, teatro e circo contemporaneo, 3° Edizione 2022, a cura di Manicomics Teatro.

Sabato 7 maggio alle ore 21.00 al Teatro Open Space 360°: Spettacolo «Crazy Fantony», di e con Mario Levis, Compagnia Mario Levis, in collaborazione e residenza artistica con Manicomics.

Mario Levis



Clown, musicista e giocoliere creatore delle sue performance e spettacoli nasce dalle montagne bellunesi. Si trasferisce a Torino per frequentare l’Atelier di Teatro Fisico e sviluppare le sue doti che affina e impara ad usare con l’arte del teatro di strada. Successivamente si forma con vari maestri in europa e intraprende un viaggio studio in Brasile dove, ospite del Teatro Lume di Campinas, impara le loro tecniche, mescolandole alla sua formazione.

Negli anni crea la performance di teatro di figura e musica dal vivo chiamata “L’albero che Suona la Sega” e lo spettacolo di clown e manipolazione di oggetti “Hanger?”. Creazioni originali con cui inizia a partecipare a numerosi festival internazionali come Mimoff Festival in Francia o Pflasterspektakel a Linz e mondiali come Hi Seul Festival in Corea o Fremantle Festival in Australia.

L’ultima produzione, creata con l’artista circense Silvia Martini con cui forma la compagnia “DuoLinda”, si chiama “La Dama Demodè”, spettacolo clown con musica dal vivo, giocoleria, verticali e lancio di coltelli con la regia di Adrian Schvarzstein. Lo spettacolo nei primi anni di vita vince il Premio Emilio Vassalli 2018, il premio Trampolino 2019 e il premio PIC (Poetic Invasion of the City 2019).