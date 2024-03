Crema – Piacenza 0-1, Recino fa guadagnare la vetta della classifica ai biancorossi

Ci sono voluti sette mesi, ma finalmente il Piacenza ha guadagnato la posizione per cui è stato costruito: la vetta della classifica. I biancorossi si sono imposti di misura al “Voltini” contro un Crema arrembante. Rossini ha dovuto rinunciare a Bassanini e Andreoli e ha schierato il classico 4-4-2 con Gerbaudo largo a destra. Davanti la coppia d’attacco D’Agostino – Recino.

La prima parte di gara è da dimenticare per il Piacenza. I biancorossi giocano sotto ritmo e faticano a costruire azioni pericolose. Nella ripresa Recino decide che è il momento di riprendersi anche la vetta della classifica cannonieri: al 66′ c’è una conclusione di Corradi, respinta da un giocatore del Crema. L’attaccante è il più lesto a segnare in tap-in il gol più importante del campionato.

In virtù della sconfitta della Varesina con il Desenzano e di quella del Caldiero Terme con la Clivense i piacentini rimangono virtualmente primi. Domenica prossima difenderanno la leadership nel match interno con il fanalino di coda Ponte San Pietro.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo: via al match! Piacenza in divisa bianca da trasferta; padroni di casa in maglia nera. Segui la diretta ora su Radio Sound.

3′- Piacenza inizia tenendo la palla e fraseggiando nella metà campo avversaria.

6′- Cross velenoso di Ndoye che cerca Recino al centro. Il 9 colpisce di testa, non troppo bene e consegna la sfera tra le braccia di Ziglioli.

10′- Pallone che viene messo in area da Corradi, rimpallo fortuito in area, palla che finisce tra i piedi di Bachini che calcia da fuori, palla fuori di pochissimo. Piacenza in pieno controllo in questa prima parte del match.

13′- Primi squilli dei padroni di casa con un tiro da fuori messo a lato da Moro. Corner per il Crema.

15′- Scontro in area tra Napoletano e Tomella. Problemi per entrambi: squadre momentaneamente in 10.

21′- Crema che negli ultimi minuti ha iniziato a giocare, biancorossi più in difficoltà rispetto alla prima parte del match.

24′- Biancorossi in avanti: traversone dalla destra per Recino che prova a replicare quanto fatto contro il Legnano in rovesciata. L’esecuzione però non è la stessa e il 9 colpisce Tomella alla testa: ammonito, Recino era in diffida e salterà la prossima gara casalinga contro il Ponte San Pietro.

30′- D’Agostino al limite dell’area, servito da Corradi, calcia rasoterra: palla che sfiora il palo. I biancorossi iniziano a costruire concretamente.

33′- Dopo un’azione prolungata del Crema, i biancorossi ripartono molto bene. L’azione si conclude con un corss dosato male da Ndoye, facile presa per Ziglioli.

37′- Traversone di Iob dall’out di sinistra che attraversa tutta l’area. Non trova la deviazione, palla a lato.

43′- Ndoye prova a ripartire, ma nulla da fare. Biancorossi in difficoltà in questo finale di primo tempo.

45′- Corradi mette un pallone in area, Recino fa sponda, Gerbaudo non ci arriva. Buona occasione per i piacentini; 2′ di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+2′- Finisce qui la prima frazione di gioco. Poche occasioni per il Piacenza e tanta perdita di tempo dei padroni di casa che si accontentano del pareggio.

Secondo tempo

45′- Inizia la seconda frazione di gioco: nessun cambio da ambe le parti.

47′- Ndoye sfrutta un errore difensivo per recuperare il pallone, salta un difensore, poi calcia sul secondo palo, ma non mette la giusta forza nel tiro e Ziglioli non fatica a bloccare la sfera.

50′- Calcio di punizione dalla trequarti per il Crema. Ricozzi sul pallone, prova a calciare in porta, palla alta.

54′- Zini subentra a Gerbaudo.

57′- Piacenza che ha iniziato a schiacciare il Crema nella sua metà campo. Cambio nelle file dei padroni di casa: esce Varisco zoppicante, al suo postoil classe ’06 Gentili.

63′- Baudouin pronto ad entrare nelle file del Piacenza, esce Somma.

66′- Recino fa 1-0!!! Azione rocambolesca con Corradi che prova da fuori area, tiro ribattuto, poi Zini calcia a botta sicura, salvataggio sulla linea di Ziglioli, Recino si trova al posto giusto nel momento giusto e insacca il facile tap-in che vale il vantaggio!

70′- Piacenza che giustamente è più conservativa in questo finale di match. Recino conquista un fallo mentre ha provato a tenere vicino alla bandierina il pallone.

74′- Gallo lanciato in profondità da Lucenti, ferma tutto, però, il direttore di gara: è offside.

77′- Altro cambio nelle file dei biancorossi: D’Agostino lascia il posto a Kernezo.

80′- Lucenti colpisce di testa dopo un cross dall’out di sinistra. Super intervento di Moro che nega il pareggio ai locali.

84′- Doppio cambio per il Piacenza in questo finale: Marquez e Artioli al posto di Recino e Bachini.

86′- Clamoroso salvataggio di Zini sulla linea! Dopo un tiro di Gallo, Moro devia non perfettamente il pallone che rischia di entrare in porta. L’intervento del numero 11 salva i biancorossi.

90′- 4′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+4′- Finisce qui! I biancorossi vincono grazie al tap-in vincente di Recino e sale al primo posto della classifica grazie alle sconfitte delle contendenti.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Napletano, Silva, Somma, Iob, Gerbaudo, Corradi, Bachini, Ndoye, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Crema (4-4-2): Ziglioli, Mapella, Cerri, Tomella, Accorsini, Lucenti, Varisco, Ricozzi, Gallo, Lussignoli, Idrissou. All Piccoli.

Il prepartita