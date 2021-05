CRER FIGC, Emilia Romagna, via libera agli allenamenti congiunti

Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, oggi la FIGC ha concesso il nullaosta in ordine permettendo lo svolgimento degli “allenamenti congiunti” tra Società diverse. I Club potranno organizzarli senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, che rimane invece per le gare amichevoli e per i tornei.

L’attività in oggetto è naturalmente sottoposta al totale rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli per la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche. Il tutto è consultabili al link qui.

La ripartenza dell’attività giovanile rappresenta un segnale importante, che conferma l’impegno profuso anche dal CRER per tutelare al meglio bambini/e e ragazzi/e.

Il Presidente Regionale Simone Alberici