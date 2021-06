CRER FIGC, sì agli spogliatoi e alle docce in zona gialla e bianca

Nell’aggiornamento del 7 giugno delle “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, consultabili al link sono state recepite le indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo Sport.

In particolare a pagina 7 si legge infatti che “in zona gialla e in zona bianca è consentito l’uso di spogliatoi. Nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo Sport. In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro o separare le postazioni con apposite barriere.

Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata”.