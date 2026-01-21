Crisi AZA Corp di Fiorenzuola, Cgil: “Forte preoccupazione per i novanta lavoratori, servono garanzie sul futuro industriale”

La Fiom Cgil di Piacenza esprime forte preoccupazione per la situazione in cui versa AZA Corp, azienda leader nella progettazione, produzione e installazione di facciate per edifici residenziali e commerciali, nata nel 2011 dalla fusione tra Aghito (Padova) e Zambonini (Piacenza), riconosciuta come Marchio storico di interesse nazionale e con sede anche a Fiorenzuola d’Arda dove impiega poco meno di 90 persone.

LA NOTA DI CGIL

La crisi in cui l’azienda è incuneata ha avuto avvio nell’aprile dell’anno scorso, a seguito di gravi difficoltà finanziarie maturate nel biennio 2022-2023, con l’accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi. In una prima fase l’obiettivo era il risanamento attraverso l’ingresso di nuovi soci, senza cessioni o affitti di rami d’azienda. Tuttavia, con il passare dei mesi e il mancato concretizzarsi di tali ipotesi, lo scenario si è progressivamente deteriorato, arrivando a ipotizzare la cessione dell’intera azienda o di singoli rami, con il rischio concreto di chiusura di uno dei siti produttivi.

Nonostante una ventina di manifestazioni di interesse iniziali, a fine ottobre 2025 le proposte si sono ridotte a due soggetti, LMV S.p.A. e Technologica S.r.l.; il 13 novembre la proprietà ha comunicato alle organizzazioni sindacali di poter prendere in considerazione unicamente la proposta di Technologica.

La procedura ad oggi

Il precipitare della situazione e l’imminente scadenza della composizione negoziata hanno portato, nel dicembre 2025, alla decisione di richiedere l’accesso al concordato preventivo. L’istanza è stata depositata il 1° gennaio 2026, insieme alla richiesta di attivazione della cassa integrazione straordinaria per crisi, con pagamento diretto da parte dell’Inps e possibilità di sospensione fino a zero ore per l’intero gruppo dei lavoratori.

Ad oggi la procedura riguarda 129 dipendenti complessivi, di cui poco più di 80 nel sito di Fiorenzuola d’Arda. In meno di un anno l’organico è passato dai circa 200 addetti di aprile 2025 agli attuali numeri, con una perdita progressiva di professionalità, competenze e saperi che rappresentano un patrimonio industriale e umano da tutelare.

“Effetti pesantissimi sui lavoratori”

La situazione ha già prodotto effetti pesantissimi sulle lavoratrici e sui lavoratori: stipendi erogati a singhiozzo negli ultimi mesi, mancato pagamento della mensilità di dicembre e della tredicesima, e un clima di forte incertezza che sta mettendo a dura prova la tenuta economica delle famiglie coinvolte. È inaccettabile che, a fronte di un marchio storico e di un’azienda che ha costruito il proprio valore sul lavoro delle maestranze, siano proprio queste ultime a pagare il prezzo più alto della crisi.

La cassa integrazione

Nel recente incontro al Ministero del Lavoro è stata confermata l’attivazione della Cigs come strumento necessario per gestire la fase di emergenza, ma restano del tutto aperte le questioni centrali: quali sono le reali prospettive industriali di AZA Corp? Esiste un progetto credibile di rilancio? Quali garanzie ci sono sul mantenimento dei livelli occupazionali, dei due siti produttivi e delle competenze accumulate negli anni?

Come Fiom Cgil Piacenza riteniamo indispensabile che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali sia accompagnato da un impegno chiaro e verificabile al rilancio produttivo, alla tutela dell’occupazione e al pagamento immediato delle spettanze dovute ai lavoratori. Chiediamo inoltre alle istituzioni, a partire dal Ministero e dalle Regioni coinvolte, di esercitare un ruolo attivo di vigilanza e di pressione affinché il percorso in atto non si traduca in un lento smantellamento industriale.

La Fiom Cgil di Piacenza continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vertenza, mantenendo alta la mobilitazione e mettendo al centro un principio non negoziabile: senza il lavoro e senza chi lavora, non esiste alcun futuro possibile per AZA Corp.

