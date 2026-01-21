Educazione finanziaria e giovani, collaborazione tra Banca di Piacenza e FEduF

Promuovere una cultura economica consapevole tra i giovani del territorio e accompagnarli nelle prime scelte critiche legate al denaro, alla gestione responsabile delle risorse e alla costruzione del proprio futuro. È con questo obiettivo che prende nuovo impulso la collaborazione tra la Banca di Piacenza e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), realtà promossa da ABI e attiva su tutto il territorio nazionale.

La partnership, avviata per sostenere le scuole e la cittadinanza piacentina, si è già dimostrata particolarmente efficace: nel 2025 oltre 320 studenti piacentini hanno partecipato ai percorsi educativi promossi congiuntamente, confermando un forte interesse da parte dei giovani e delle loro scuole verso iniziative che coniugano competenze economiche, orientamento e cittadinanza attiva.

La Banca di Piacenza, istituto profondamente legato al tessuto sociale ed economico del territorio, conferma il proprio ruolo di promotore di iniziative ad alto valore educativo. La collaborazione con FEduF permette di unire la conoscenza diretta del territorio con le competenze pedagogiche ed economiche della Fondazione, realizzando attività efficaci e vicine ai bisogni concreti delle scuole e delle famiglie.

«Investire sull’educazione finanziaria – evidenzia Giuseppe Nenna, Presidente della Banca di Piacenza – significa investire sulle persone e sul futuro di questa comunità: sostenere studenti e insegnanti in questo percorso è per noi un atto di responsabilità verso il territorio che rappresentiamo e con cui cresciamo ogni giorno».

Attraverso laboratori, lezioni interattive e format pensati per coinvolgere in modo attivo, gli incontri hanno dato agli studenti alcuni strumenti per comprendere temi quali la gestione del denaro e la pianificazione delle spese, il risparmio consapevole e la prevenzione del sovraindebitamento, l’uso informato dei mezzi di pagamento, la previdenza e gli scenari di lungo periodo, la sostenibilità economica e la responsabilità individuale.

Un linguaggio diretto, esempi vicini alla vita dei ragazzi e attività partecipative hanno permesso loro di acquisire maggiore autonomia nelle decisioni economiche e un rapporto più sereno e informato con il futuro.

“L’educazione finanziaria è un tassello fondamentale della cittadinanza consapevole – sottolinea Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della FEduF – grazie alla collaborazione con la Banca di Piacenza possiamo offrire strumenti concreti alle ragazze e ai ragazzi, valorizzando un modello in cui scuole, istituzioni e imprese del territorio lavorano insieme per far crescere competenze essenziali. I risultati del 2025 dimostrano quanto questo impegno sia già radicato e riconosciuto. È un investimento che produce valore sociale, culturale e umano.”

La crescente complessità economica, unita all’evoluzione digitale dei pagamenti e alla necessità di compiere scelte previdenziali sempre più anticipate, rende indispensabile una formazione che aiuti le nuove generazioni a orientarsi con lucidità e la collaborazione tra Banca di Piacenza e FEduF si inserisce in questa prospettiva: contribuire a creare cittadini più consapevoli, informati e capaci di affrontare il futuro con responsabilità.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy