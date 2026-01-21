Iniziative contro Remigrazione allo spazio Too: “Coinvolti a nostra insaputa, non ospitiamo iniziative politiche. Rimandare il concerto”

“Al fine di tutelare l’immagine e le attività di Too, hub di comunità in cui le giovani generazioni di Piacenza hanno la possibilità di incontrarsi e di costruire insieme il futuro della città, l’attuale gestione intende fornire alcuni chiarimenti“. Inizia così la nota dei gestori di Too, lo spazio di via 24 Maggio. Una nota che arriva in vista della giornata di sabato prossimo, 24 gennaio. In occasione della manifestazione “Remigrazione”, infatti, associazioni e collettivi di sinistra hanno organizzato una contromanifestazione. Un corteo che, secondo gli organizzatori, dovrebbe avere come punto d’arrivo proprio Too, con tanto di concerto serale. Ma i gestori dello spazio giovanile sostengono di non essere stati informati e di non apprezzare questa decisione.

LA NOTA DI TOO

Al fine di tutelare l’immagine e le attività di Too, hub di comunità in cui le giovani generazioni di Piacenza hanno la possibilità di incontrarsi e di costruire insieme il futuro della città, l’attuale gestione intende fornire alcuni chiarimenti.

Il primo: nessuna delle attività proposte all’interno dello spazio è riconducibile a partiti o a gruppi con finalità politiche, come da regolamento approvato il 27 novembre 2025 e successivamente trasmesso al Comune, proprietario dei muri. Per questo il concerto organizzato da Arci insieme al Collettivo Schiaffo e inizialmente previsto per la sera di sabato 24 gennaio – già a partire dall’agosto scorso – è un’occasione di dare spazio alla creatività e al talento di giovanissimi musicisti, nient’altro.

Il secondo: nell’occasione, sia Arci sia il collettivo operano senza godere di alcun finanziamento pubblico, ma anzi a proprio rischio nell’affrontare le spese vive della serata, con spirito di collaborazione ai fini comunitari dell’hub.

Il terzo: non è mai giunta alcuna richiesta all’attuale gestione che Too fosse coinvolto nel tragitto di una delle manifestazioni previste in città per la giornata di sabato, tantomeno come tappa finale. Che sia questa l’intenzione, lo si apprende con stupore solo oggi.

Rimandare il concerto

Chiariti questi punti, con rammarico ci troviamo a constatare come si sia creato un clima che non rispecchia le nostre intenzioni e il nostro modo di operare. Sabato negli spazi di Too non è previsto solo il concerto del Collettivo Schiaffo, ma anche momenti di formazione organizzati dalla Generazione Ital-Tunisini di Piacenza con giovani in età scolare e una riunione delle donne ivoriane raccolte nell’associazione Elegance.

La compresenza di iniziative così diverse è esattamente l’obiettivo di Too: permettere a cittadini con storie e sensibilità differenti di condividere un luogo di incontro, perché lo scambio favorisca un rigenerarsi del tessuto sociale.

Questo è tuttavia possibile solo in sicurezza e serenità che al momento non ci paiono garantite. Per tutelare le attività citate, e per sottolineare come il concerto sia una preziosa occasione di creatività giovanile e non una tribuna politica, si ritiene di riprogrammarlo per il mese di febbraio, evitando così strumentalizzazioni e problemi di altra natura. Nella convinzione che i contributi portati a Too da Arci e da Collettivo Schiaffo siano importanti e perfettamente in linea con il progetto sociale intrapreso.

