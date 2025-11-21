Cristian Camisa confermato presidente nazionale di Confapi, alla guida dell’associazione per altri tre anni

Cristian Camisa è stato confermato presidente di Confapi per il prossimo triennio nel corso dell’assemblea generale svoltasi a Roma. Piacentino, 51 anni, Camisa è presidente e amministratore delegato della Tta, azienda che opera nel settore meccanico.

Alla guida della Confederazione italiana della Piccole e Medie industrie private italiane da novembre del 2022, è attualmente anche membro del Cese, il Comitato Economico e Sociale Europeo.

“Sono commosso e onorato – le prime parole del presidente Camisa dopo l’elezione – Ringrazio l’assemblea e tutte le imprenditrici e imprenditori di Confapi per la fiducia che mi è stata rinnovata. Una grande responsabilità nel rappresentare una parte così importante del sistema produttivo italiano in un momento storico così delicato e carico di sfide, tra cui quelle legate a innovazione e sostenibilità, per continuare a essere competitivi sui mercati internazionali. Continueremo a portare avanti con ancora più forza e determinazione le istanze delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, staremo loro vicini, saremo il megafono delle loro esigenze senza compromessi e alchimie dialettiche”.

