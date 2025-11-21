Trevigliese – Piacenza, Franzini: “Dobbiamo portare a casa la partita in qualsiasi modo”, ma i biancorossi sono ancora in emergenza. AUDIO

Dopo il pari con aver raccolto due soli punto nelle ultime 2 gare il Piacenza è costretto a tornare a vincere per provare a rientrare nella scia della capolista Pistoiese, ora a +6 sugli uomini di Franzini. Domenica pomeriggio, alle 14:30 i biancorossi saranno di scena a Treviglio contro la terzultima in classifica.

Le parole del tecnico

Due turni sulla carta abbordabili con Trevigliese e Sant’Angelo prima di tuffarsi nello scontro diretto con la Pro Sesto, il Piacenza di Arnaldo Franzini ha bisogno di ritrovare vittorie e convinzioni dopo una settimana che lo ha visto allontanarsi dalla vetta in campionato ed uscire dalla Coppa Italia per mano della Correggese (Leggi qui) Piacenza-Correggese 0-1, i biancorossi sono fuori dalla Coppa Italia

“Dobbiamo vincere ad ogni costo – incalza il tecnico ai microfoni di RADIO SOUND – in campionato dobbiamo assolutamente tornare ai 3 punti per non perdere punti terreno rispetto alle prime e riprendere la marcia che si è interrotta, secondo me immeritatamente nelle ultime due partite”

Biancorossi ancora in emergenza

“Non rientrerà nessuno. Sono stati dieci giorni difficili, abbiamo avuto diversi problemi sia in partita che in allenamento, ma abbiamo la rosa per poter sopperire bene anche a queste situazioni, anche se è chiaro che avere tutti a disposizione ci renderebbe le cose più semplici”

Il riferimento è ovviamente a Mustaccio e Martinelli che non sono a disposizione così come Zaffalon e Tauourdeau. Non ci sarà nemmeno Ciuffo: “Ha qualche problema anche lui, valuteremo, ma sarà difficile”

La probabile formazione

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Arba, Sbardella, Silva, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini

Un Piacenza che capitalizza sempre troppo poco

Il tecnico lo ha ribadito anche dopo la Coppa Italia, facendo intendere nemmeno troppo velatamente, che serve al più presto un rinforzo dal mercato nel reparto offensivo, perché troppo spesso la squadra si riversa nella metacampo avversaria, ma non riesce a fare gol, come del resto abbiamo sottolineato a più riprese ed è successo anche domenica scorsa nei “Punti di vista” di Amorini

“Dovremo fare la partita, ma mi piacerebbe vedere qualche occasione in meno e qualche gol in più. Dobbiamo essere più cinici. Se realizzassimo il 10% delle occasioni avremmo molti punti in più. Siamo il terzo attacco del campionato, ma segniamo poco in relazione al tipo di partite che facciamo” Punti di vista: “Un ottimo secondo tempo, ma fatichiamo troppo sotto porta”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza – Lentigione – VIDEO

La Trevigliese, una squadra senza segno x

Già un esonero all’inizio di novembre: in panchina è arrivato Amedeo Mangone dopo l’esonero di Danilo Tricarico. I biancocelesti non hanno mezze misure: non hanno mai pareggiato in 12 partite. ben 9 sconfitte e sole 3 vittorie, l’ultima delle quali arrivata proprio domenica scorsa ai danni del Sangiuliano con reti di Ruggeri e Montalbano. Si tratta del primo risultato positivo dopo ben 7 sconfitte consecutive, un tracollo che ha fatto precipitare i lombardi in classifica. Del resto la Trevigliese ha attualmente la peggior difesa del girone con ben 22 reti incassate.

“Ogni partita va vinta, va sudata fino al 90′, sarà un campo piccolo, in sintetico e sarà complicata. Con il nuovo allenatore Mangone ha perso di di misura con la Pistoiese e ha vinto a Sangiuliano”

La 13esima giornata di campionato

Domenica 23 novembre, ore 14:30

Trevigliese – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Cittadella Vis Modena – Imolese

Crema – Pistoiese

Desenzano – Rovato

Lentigione – Sasso Marconi

Pro Sesto – Pro Palazzolo

Sant’Angelo – Correggese

Progresso – Tuttocuoio

Tropical Coriano – Sangiuliano

La classifica

Pistoiese 26; Pro Sesto e Lentigione 23, Desenzano 22; Piacenza e Cittadella Vis Modena 20; Pro Palazzolo 19; Crema e Rovato 18; Correggese, Imolese e Sangiuliano 15; Sasso Marconi e Sant’Angelo 14; Tropical e Trevigliese 9; Progresso 7; Tuttocuoio 4

Tutte le gare del Piacenza fino al 2026

Trevigliese – Piacenza domenica 23 novembre, ore 14.30

Piacenza – Sant’Angelo domenica 30 novembre, ore 14:30

Pro Sesto – Piacenza domenica 7 dicembre, ore 14:30

Piacenza – Tropical Coriano domenica 14 dicembre, ore 14:30

Crema – Piacenza, sabato 20 dicembre, ore 14:30

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy