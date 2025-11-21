Giornata della Delezione del Cromosoma 22, a Piacenza vetrine rosse per sensibilizzare i cittadini sulla malattia rara – AUDIO

Sabato 22 novembre si celebra anche a Piacenza la Giornata della Delezione del Cromosoma 22, un’occasione internazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica e diffondere consapevolezza su questa condizione genetica rara.

La malattia colpisce ogni anno quasi 200 bambini, ma è poco conosciuta. Spesso non è neppure diagnosticata e le sue manifestazioni cliniche sono sottovalutate e confuse con altre patologie.

Per sensibilizzare e far conoscere questa malattia, l’associazione piacentina Sognate con Silvia ETS dopo aver creato il sito www.digeorge.it ha promosso una iniziativa che coinvolge i negozi.

È stato chiesto ai commercianti di Piacenza di allestire la propria vetrina con alcuni oggetti rossi – spiega Paola Cella Presidente dell’associazione Sognate con Silvia ETS. Il rosso è infatti il colore associato a questa sindrome. La foto della vetrina è stata poi pubblicata sul profilo Instagram dell’associazione (@sognateconsilvia). La vetrina che otterrà più like il giorno 22 novembre sarà premiata.

Paola Cella Presidente dell’associazione Sognate con Silvia

