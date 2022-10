Domani al PalabancaEventi “Crociate e crociati in Terrasanta” con Edoardo Bavagnoli e Roberto Laurenzano

Domani, venerdì 21 ottobre, nuovo appuntamento con l’Autunno culturale della Banca di Piacenza. Alle 17, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini) si terrà la prima di due conferenze sul tema “Un prolungato ciclo medievale impresso nell’Occidente”. Il relatore Edoardo Bavagnoli parlerà di “Crociate e crociati in Terrasanta” (venerdì prossimo, 28 ottobre, la seconda parte su “Crociate e crociati in Europa”). Introdurrà i lavori il presidente della Società Dante Alighieri Roberto Laurenzano.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).