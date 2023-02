Rugby Lyons – Federico Cuminetti convocato in Nazionale 7s

La Nazionale Seven Maschile si ritroverà a Silea (Treviso) dal 14 al 17 febbraio per un raduno in preparazione della prossima attività internazionale.

Matteo Mazzantini, responsabile tecnico della rappresentativa azzurra a sette, ha selezionato per il primo impegno del 2023 diciotto atleti che si ritroveranno nel trevigiano alle 13.00 di martedì 14 febbraio.

Nel primo gruppo Azzurro dell’anno figura anche il nostro trequarti Federico Cuminetti, alla prima esperienza con il gruppo seniores della Nazionale 7s. Altro importante traguardo raggiunto dal giovane bianconero, che si conferma uno dei migliori prospetti italiani e seguito dagli Staff Tecnici federali, dopo l’ottima stagione avuta nel 2022 in Nazionale Under20. Nella stagione in corso Cuminetti ha totalizzato 13 presenze e 2 mete in maglia Lyons, confermandosi sempre tra i titolari della formazione di Orlandi e Paoletti e conquistando anche un premio di Peroni Player of the Match nella vittoria sul Rugby Rovigo.