Crollo del ponte Lenzino, la perizia: “Un movimento franoso ha causato il cedimento”

Crollo del ponte Lenzino, la causa è da ricercarsi in un movimento franoso in atto nella zona. Un movimento del terreno che avrebbe inciso negativamente sull’infrastruttura fino a farla cedere. Lo sostengono i periti che il Tribunale di Piacenza ha incaricato, dopo il crollo avvenuto il 3 ottobre 2020.
La Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per i tre tecnici incaricati della manutenzione della struttura: in questo senso il risultato della nuova perizia modifica non poco le carte in tavola. Di questi nuovi risultati si discuterà nel corso della prossima udienza, in programma il 29 ottobre.