Crollo del ponte Lenzino, la perizia: “Un movimento franoso ha causato il cedimento”

Crollo del ponte Lenzino, la causa è da ricercarsi in un movimento franoso in atto nella zona. Un movimento del terreno che avrebbe inciso negativamente sull’infrastruttura fino a farla cedere. Lo sostengono i periti che il Tribunale di Piacenza ha incaricato, dopo il crollo avvenuto il 3 ottobre 2020.

La Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per i tre tecnici incaricati della manutenzione della struttura: in questo senso il risultato della nuova perizia modifica non poco le carte in tavola. Di questi nuovi risultati si discuterà nel corso della prossima udienza, in programma il 29 ottobre.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy